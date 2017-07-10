أبدت الأكاديمية الأردنية، فاطمة الوحش، استنكارها لما حل بمدينة الموصل العراقية من دمار على أيدي ميليشيات الحشد الشعبي والمتحالفين معها، مستذكرة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بكونه لم يكن ليسمح بأن يحصل كل هذا الامر.

وقالت “الوحش” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #الموصل بعدك يا ابو عدي،،هنا كان يرقد مسلم سني،،سيذكر التاريخ ان بني يعرب تحالفوا لتدمير بلاد السنة وتقدم رقاب السنة قربان لايران والصهيونية”.

#الموصل بعدك يا ابو عدي،،هنا كان يرقد مسلم سني،،سيذكر التاريخ ان بني يعرب تحالفوا لتدمير بلاد السنة وتقدم رقاب السنة قربان لايران والصهيونية pic.twitter.com/8oB2i2iSwQ — الدكتورةفاطمة الوحش (@Fatemahalwash) July 9, 2017

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد أعلن الأحد، “انتصار” قواته وميليشيات الحشد الشعبي على تنظيم الدولة tي مدينة الموصل شمالي البلاد، وهنأ القوات والشعب العراقي بـ”النصر”، في حين أعلن التلفزيون الرسمي “تحرير الموصل بالكامل”.

الأمر المفزع هو ما كشفته التقارير الإعلامية وكذلك تقارير المنظمات الدولية، بأن أكثر من 80% من الموصل مدمرة تدميرا كاملا، الامر الذي يجعل عودة سكانها الذي نزحوا إلى مناطق أخرى أمرا صعبا في ظل عدم توافر الإماكانيات لإعادة الإعمار.

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