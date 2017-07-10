أبدت الأكاديمية الأردنية، فاطمة الوحش، استنكارها لما حل بمدينة العراقية من دمار على أيدي ميليشيات والمتحالفين معها، مستذكرة الرئيس العراقي الأسبق ، بكونه لم يكن ليسمح بأن يحصل كل هذا الامر.

 

وقالت “الوحش” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” #الموصل بعدك يا ابو عدي،،هنا كان يرقد مسلم سني،،سيذكر ان بني يعرب تحالفوا لتدمير بلاد السنة وتقدم رقاب السنة قربان لايران والصهيونية”.

وكان رئيس الوزراء العراقي، ،  قد أعلن الأحد، “انتصار” قواته وميليشيات الحشد الشعبي على تنظيم الدولة tي مدينة الموصل شمالي البلاد، وهنأ القوات والشعب العراقي بـ”النصر”، في حين أعلن التلفزيون الرسمي “تحرير الموصل بالكامل”.

 

الأمر المفزع هو ما كشفته التقارير الإعلامية وكذلك تقارير المنظمات الدولية، بأن أكثر من 80% من الموصل مدمرة تدميرا كاملا، الامر الذي يجعل عودة سكانها الذي نزحوا إلى مناطق أخرى أمرا صعبا في ظل عدم توافر الإماكانيات لإعادة الإعمار.

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