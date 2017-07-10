“خاص-وطن”- كشف الدكتور حزام الحزام المختص في الشؤون الدولية والشأن السياسي معلومات عن خلافات تشهدها العائلة الحاكمة في , متحديا الاستخبارات أن تنكر ما يقوله.

 

وقال الخبير السعودي في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. إن عدم ظهور الجديد”, في المشهد حتى الان منذ تعيينه ولي للعهد بناء على الاوضاع المشتحنه داخل الأسرة الحاكمة.

وأضاف الحزام قائلاً ” بؤره الخلاف بين الأجنحة المتصارعة داخل أسره الحكم قد تفاقمت بعد تعيين محمد بن سلمان وما حدث بعد ذلك ان احد ابناء مقرن بن عبدالعزيز قد قام بإطلاق النار على محمد بن سلمان واحد اخوته الذي أصيب أصابه بالغه بينما تعرض محمد لطلقه في ساعده الأيسر “. وفق ما كشف

وأشار الخبير السعودي إلى أن ما يتداول عن مقاطع وصور لمحمد بن سلمان في هذا الوقت، غير صحيحه .. وهي من انتاج الديوان الملكي .

ولفت كذلك إلى أن الاوضاع إلى الآن ملتهبه، واجتماعات الأسرة الحاكمة لا تكاد تتوقف حتى الخروج بحل توافقي يعمل على استقرارها .

وختم حديثه بالقول ” المعلومات المذكورة، اتحدى الملك سلمان شخصياً ان ينفيها .. وشكراً “.

 

وكانت تقارير اعلامية تحدثت عن أن الأميرين مقرن ومتعب لم يصوتا لابن سلمان في “البيعة” التي تولى فيها ولاية العهد خلفا لـ” ” الذي جرى عزله لتتكشف التفاصيل فيما بعد عن مؤامرة الاطاحة بابن نايف.

 

وفي السياق كشف حساب “العهد الجديد” الشهير على “تويتر”، كواليس وضع الأمير محمد بن نايف تحت الإقامة الجبرية، وأين ذهب حراسه الشخصيين والموثوقين بعد عزله، وتعيين نجلَه “محمد” ولياً للعهد يوم الـ21 من حزيران الماضي.

 

وقال “العهد الجديد” وهو شخصية “مُقرّبة من غرف صناعة القرار”، إنّه عندما عاد “ابن نايف” إلى قصره، بعد لقائه الملك سلمان، وجد جميع حراسه قد تم تغيرهم، حتى الحرس والخدم الشخصي المشرف على احتياجته وخدماته الخاصة.

 

أضاف أن عدداً من الحراس الموثوقين لدى محمد بن نايف والمقربين منه رفضوا بداية تسليم اسلحتهم والانصياع للقوة التي وصلت إلى القصر ولكن في النهاية رضخوا إليهم.

 

وتابع أنّ المجموعة التي رفضت تسليم أسلحتها تم اعتقالها ولا تزال إلى الآن وتم تهديد عوائلهم، وقيل لهم: إن انتشر الخبر فسننفيكم ونشردكم خارج السعودية.

 

واوضح أن الحراس المعتقلون من عوائل معروفة، ولكن لحساسية الوضع الذي يحيط بهم نتيجة للتهديد الذي وصلهم قال “العهد الجديد” إنه لن يتم ننشر اسمائهم قبل سماح المصدر بذلك.

 

وتسود العائلة الحاكمة في السعودية توترا شديدا عقب عزل أبن نايف وتولي ابن سلمان ولاية العهد الامر الذي يهدد بانقلاب داخل قد يغير وجه المنطقة.

 

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