“خاص-وطن”- كشف الدكتور حزام الحزام المختص في الشؤون الدولية والشأن السياسي معلومات عن خلافات تشهدها العائلة الحاكمة في السعودية, متحديا الاستخبارات السعودية أن تنكر ما يقوله.

وقال الخبير السعودي في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. إن عدم ظهور محمد بن سلمان “ولي العهد السعودي الجديد”, في المشهد حتى الان منذ تعيينه ولي للعهد بناء على الاوضاع المشتحنه داخل الأسرة الحاكمة.

عدم ظهور محمد بن سلمان في المشهد حتى الان منذ تعيينه ولي للعهد بناء على الاوضاع المشتحنه داخل الأسره — الدكتور حزام الحزام (@hazam_ksa) July 10, 2017

وأضاف الحزام قائلاً ” بؤره الخلاف بين الأجنحة المتصارعة داخل أسره الحكم قد تفاقمت بعد تعيين محمد بن سلمان وما حدث بعد ذلك ان احد ابناء مقرن بن عبدالعزيز قد قام بإطلاق النار على محمد بن سلمان واحد اخوته الذي أصيب أصابه بالغه بينما تعرض محمد لطلقه في ساعده الأيسر “. وفق ما كشف

حيث ان بؤره الخلاف بين الاجنحه المتصارعه داخل أسره الحكم قد تفاقمت بعد تعيين محمد بن سلمان وماحدث بعد ذلك — الدكتور حزام الحزام (@hazam_ksa) July 10, 2017

ان احد ابناء مقرن بن عبدالعزيز قد قام بإطلاق النار على محمد بن سلمان واحد اخوته الذي أصيب أصابه بالغه بينما تعرض محمد لطلقه في ساعده الأيسر — الدكتور حزام الحزام (@hazam_ksa) July 10, 2017

وأشار الخبير السعودي إلى أن ما يتداول عن مقاطع وصور لمحمد بن سلمان في هذا الوقت، غير صحيحه .. وهي من انتاج الديوان الملكي .

ومايتداول عن مقاطع وصور لمحمد بن سلمان في هذا الوقت ،، غير صحيحه .. وهي من انتاج الديوان الملكي 👌🏻 — الدكتور حزام الحزام (@hazam_ksa) July 10, 2017

ولفت كذلك إلى أن الاوضاع إلى الآن ملتهبه، واجتماعات الأسرة الحاكمة لا تكاد تتوقف حتى الخروج بحل توافقي يعمل على استقرارها .

والى الان الاوضاع ملتهبه ،، واجتماعات الأسره لاتكاد تتوقف حتى الخروج بحل توافقي يعمل على استقرارها .. — الدكتور حزام الحزام (@hazam_ksa) July 10, 2017

وختم حديثه بالقول ” المعلومات المذكورة، اتحدى الملك سلمان شخصياً ان ينفيها .. وشكراً “.

وكانت تقارير اعلامية تحدثت عن أن الأميرين مقرن ومتعب لم يصوتا لابن سلمان في “البيعة” التي تولى فيها ولاية العهد خلفا لـ” محمد بن نايف” الذي جرى عزله لتتكشف التفاصيل فيما بعد عن مؤامرة الاطاحة بابن نايف.

وفي السياق كشف حساب “العهد الجديد” الشهير على “تويتر”، كواليس وضع الأمير محمد بن نايف تحت الإقامة الجبرية، وأين ذهب حراسه الشخصيين والموثوقين بعد عزله، وتعيين الملك سلمان بن عبد العزيز نجلَه “محمد” ولياً للعهد يوم الـ21 من حزيران الماضي.

وقال “العهد الجديد” وهو شخصية “مُقرّبة من غرف صناعة القرار”، إنّه عندما عاد “ابن نايف” إلى قصره، بعد لقائه الملك سلمان، وجد جميع حراسه قد تم تغيرهم، حتى الحرس والخدم الشخصي المشرف على احتياجته وخدماته الخاصة.

أضاف أن عدداً من الحراس الموثوقين لدى محمد بن نايف والمقربين منه رفضوا بداية تسليم اسلحتهم والانصياع للقوة التي وصلت إلى القصر ولكن في النهاية رضخوا إليهم.

وتابع أنّ المجموعة التي رفضت تسليم أسلحتها تم اعتقالها ولا تزال إلى الآن وتم تهديد عوائلهم، وقيل لهم: إن انتشر الخبر فسننفيكم ونشردكم خارج السعودية.

واوضح أن الحراس المعتقلون من عوائل معروفة، ولكن لحساسية الوضع الذي يحيط بهم نتيجة للتهديد الذي وصلهم قال “العهد الجديد” إنه لن يتم ننشر اسمائهم قبل سماح المصدر بذلك.

وتسود العائلة الحاكمة في السعودية توترا شديدا عقب عزل أبن نايف وتولي ابن سلمان ولاية العهد الامر الذي يهدد بانقلاب داخل الاسرة الحاكمة قد يغير وجه المنطقة.

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