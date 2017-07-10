كشف الإعلامي الكويتي، ورئيس تحرير “مجلة قطوف”، سلطان الزبني، عن عدد من الإجراءات التي ستتم قريبا فيما يخص أهل قطاع غزة واليمن والتطبيع مع من جانب الدول العربية وخاصة .

 

وأشار “الزبني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن” إلى إزاحة الرئيس اليمني عن منصبه:” عبدربه قريباً يشيل قشه !”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى مؤكدا بقرب انتهاء حرب قائلا: ” الحرب في ستضع أوزارها” .

 

وأوضح بأن ” شعب غزه سيهجر بأكمله لسيناء”.

 

وفيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، أوضح “الزبني” أن ” التطبيع مع إسرائيل على الأبواب العربية”.

 

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت مؤخرا، أن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح  يقوم بإعداد مخيم يستطيع إيواء نصف مليون فلسطيني استعداد للهجوم على غزة، حيث تم تداول خريطة لعملية تبادل أراضي بين إسرائيل ومصر في إطار الخطة الامريكية المزمع تنفيذها قريبا.

 

وفيما يتعلق بالرئيس اليمني، فقد تحدثت دورية “إنتجلنس أونلاين” الفرنسية المعنية بشؤون الاستخبارات عن ما وصفته بـ”مخطط سعودي إماراتي يسعى للإطاحة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي”.

 

وقالت الدورية إن هذا المخطط سيتم من خلال التواصل مع نجل الرئيس المخلوع وقائد الحرس الجمهوري السابق المقيم في العاصمة الإماراتية (27|6)  لمقابلة .

 

شوتحدثت أنه تم اختيار نجل صالح لقيادة مفاوضات لتشكيل حكومة يمنية جديدة بعد أن تلقى مباركة بانتقاله إلى صنعاء من أجل إجراء مشاورات.

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