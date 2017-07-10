كشف الإعلامي الكويتي، ورئيس تحرير “مجلة قطوف”، سلطان الزبني، عن عدد من الإجراءات التي ستتم قريبا فيما يخص أهل قطاع غزة واليمن والتطبيع مع إسرائيل من جانب الدول العربية وخاصة السعودية.

وأشار “الزبني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” إلى إزاحة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن منصبه:” عبدربه قريباً يشيل قشه !”.

عبدربه قريباً يشيل قشه ! pic.twitter.com/A67hHRN55k — سلطان الزبني (@sultanalzabni) July 9, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى مؤكدا بقرب انتهاء حرب اليمن قائلا: ” الحرب في اليمن ستضع أوزارها” .

الحرب في اليمن ستضع أوزارها . — سلطان الزبني (@sultanalzabni) July 9, 2017

وأوضح بأن ” شعب غزه سيهجر بأكمله لسيناء”.

وشعب غزه سيهجر بأكمله لسيناء ، — سلطان الزبني (@sultanalzabni) July 9, 2017

وفيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، أوضح “الزبني” أن ” التطبيع مع إسرائيل على الأبواب العربية”.

والتطبيع مع إسرائيل على الأبواب العربية — سلطان الزبني (@sultanalzabni) July 9, 2017

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت مؤخرا، أن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقوم بإعداد مخيم يستطيع إيواء نصف مليون فلسطيني استعداد للهجوم على غزة، حيث تم تداول خريطة لعملية تبادل أراضي بين إسرائيل ومصر في إطار الخطة الامريكية المزمع تنفيذها قريبا.

وفيما يتعلق بالرئيس اليمني، فقد تحدثت دورية “إنتجلنس أونلاين” الفرنسية المعنية بشؤون الاستخبارات عن ما وصفته بـ”مخطط سعودي إماراتي يسعى للإطاحة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي”.

وقالت الدورية إن هذا المخطط سيتم من خلال التواصل مع أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس المخلوع وقائد الحرس الجمهوري السابق المقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي (27|6) لمقابلة أحمد علي عبد الله صالح.

شوتحدثت أنه تم اختيار نجل صالح لقيادة مفاوضات لتشكيل حكومة يمنية جديدة بعد أن تلقى مباركة الرياض بانتقاله إلى صنعاء من أجل إجراء مشاورات.

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