بعد تقرير البقر والجن اللذان نشرتهما قناة العربية السعودية, والتقارير المصرية المشبوهة حول قطر, خرجت علينا صحيفة البيان الإماراتية في تقرير مثير للسخرية, زاعمة وجود انشقاق داخل الجيش القطري, وذلك بعد تعيين قائد عسكري تركي، وإعفاءات لضباط وجنود إلى جانب إحالة بعضهم للتقاعد. !

ونقلت الصحيفة الاماراتية عن ما قالت عنها “مصادر”, في خبر مقتضب نشرته صباح الاثنين لا يرتقى أن يكون خبرا في الاصل ان هذه التحركات تزامنت مع قيام سلطات تنظيم الحمدين بتطبيق إجراءات حالة الطوارئ بشكل غير معلن، حيث اتخذت إجراءات أمنية واسعة النطاق في مختلف أنحاء البلاد، بعد تزايد حالة السخط الشعبي وتصاعد الشقاق في أوساط العائلة الحاكمة. حسب زعمها.

صحيفة البيان الإماراتية: انشقاقات في الجيش القطري بعد تعيين قائد عسكري تركي 😂 pic.twitter.com/vlgbFyD84J — أ.د. عبد الله الشمري (@JAlArb) July 9, 2017

وواصلت الصحيفة الاماراتية التي على ما يبدو استقت معلوماتها من الاعلام المصري الذي يطبل للرز السعودي بالقول.. ” ساهم تدفق المزيد من أفراد الحرس الثوري الإيراني ورفع عدد القوات التركية الموجودة في قطر في تعزيز مشاعر التوتر والقلق بين المواطنين والمقيمين في قطر، خاصة في ظل الاطماع الإيرانية والتركية للهيمنة بشكل كامل على قطر، حتى انه تردد ان تركيا تقدمت بطلب لنظام الحمدين ، لتغيير علم الدوحة إلى علم مشابه لعلم أنقرة، فى خطوة توضح مدى التقارب بين النظامين، وسيطرة تركيا على صنع القرار فى قطر، بعد أن نشرت قواتها فى شوارعها لإنقاذ تنظيم الحمدين “.. وهنا انتهى خبر الصحيفة المشبوه.

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