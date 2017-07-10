بعد تقرير البقر والجن اللذان نشرتهما قناة , والتقارير المصرية المشبوهة حول , خرجت علينا صحيفة البيان الإماراتية في تقرير مثير للسخرية, زاعمة وجود انشقاق داخل , وذلك بعد تعيين قائد عسكري تركي، وإعفاءات لضباط وجنود إلى جانب إحالة بعضهم للتقاعد. !

 

ونقلت الصحيفة الاماراتية عن ما قالت عنها “مصادر”, في خبر مقتضب نشرته صباح الاثنين لا يرتقى أن يكون خبرا في الاصل ان هذه التحركات تزامنت مع قيام سلطات تنظيم الحمدين بتطبيق إجراءات  حالة الطوارئ بشكل غير معلن، حيث اتخذت إجراءات أمنية واسعة النطاق في مختلف أنحاء البلاد، بعد تزايد حالة السخط الشعبي وتصاعد الشقاق في أوساط العائلة الحاكمة. حسب زعمها.

وواصلت الصحيفة الاماراتية التي على ما يبدو استقت معلوماتها من الاعلام المصري الذي يطبل للرز السعودي بالقول.. ” ساهم تدفق المزيد من أفراد الحرس الثوري الإيراني ورفع عدد القوات التركية الموجودة في قطر في تعزيز مشاعر التوتر والقلق بين المواطنين والمقيمين في قطر، خاصة في ظل الاطماع الإيرانية والتركية للهيمنة بشكل كامل على قطر، حتى انه تردد ان تقدمت بطلب لنظام الحمدين ، لتغيير علم الدوحة إلى علم مشابه لعلم ، فى خطوة توضح مدى التقارب بين النظامين، وسيطرة على صنع القرار فى قطر، بعد أن نشرت قواتها فى شوارعها لإنقاذ تنظيم الحمدين “.. وهنا انتهى خبر الصحيفة المشبوه.

 

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