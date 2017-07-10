“خاص- وطن”- شهد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, سجالا بين المحلل العراقي المقرب من السعودية عوض العبدان والناشط الفلسطيني المقرب من حركة حماس أدهم أبو سلمية, بعدما تحدى الأول في تغريدة رصدتها “وطن”, حماس أن تخرج للعلن وتقول أنه “لا توجد أي دولة عربية تدعمنا”.

أتحدى حماس أن تخرج للعلن وتقول أنه لاتوجد أي دولة عربية تدعمنا — عوض العبدان (@awadhalabdan) July 10, 2017

وهنا انبرى أبو سلمية المقرب من حماس في الرد على العبدان قائلاً له ” نعم لا يوجد اي دولة عربية تدعمنا بالسلاح إلا سوريا قبل الثورة .. وما دون ذلك مساعدات إنسانية لا ننكرها.. ومرة أخرى اقول توقف عن هذا التصهين “.

نعم لا يوجد اي دولة عربية تدعمنا بالسلاح إلا سوريا قبل الثورة .. وما دون ذلك مساعدات إنسانية لا ننكرها ومرة أخرى اقول توقف عن هذا التصهين — أدهم أبو سلمية #غزة (@adham922) July 10, 2017

فرد عليه العبدان في تغريدته “الخبيثة” قائلاً ” اتمنى ان كنت صادقا مع الله ومع الناس ان تذكر الدعم الانساني من الدول العربية ومن هي الدول التي تدعمكم “, فجاءه الرد الصاعق من الناشط الفلسطيني الذي كان حريصا على إظهار خبث المحلل المقرب من آل سعود بصورة أظهرت احتفالية “قديمة” خلال افتتاح احدى المدارس التعليمية بتمويل الأمم المتحدة حيث زين المكان باعلام السعودية وصورة الملك سلمان وولي العهد السابق محمد بن نايف معلقا عليها ” غزة لا تتنكر لمن يقف معها ويساندها”

اتمنى ان كنت صادقا مع الله ومع الناس ان تذكر الدعم الانساني من الدول العربية

من هي الدول التي تدعمكم — عوض العبدان (@awadhalabdan) July 10, 2017

فعاد المحلل العراقي قائلاً ” وكيف تضعون يدكم بيد عدو من يدعمكم السعودية تعطيكم اموالها ثم تذهبون لتضعون يدكم بيد ايران وهي عدوة السعودية انتم وين عايشين “. !

وكيف تضعون يدكم بيد عدو من يدعمكم

السعودية تعطيكم اموالها

ثم تذهبون لتضعون يدكم بيد ايران وهي عدوة السعودية

انتم وين عايشين — عوض العبدان (@awadhalabdan) July 10, 2017

وواصل تغريداته التي رصدتها “وطن”, قائلاً ” اسرائيل بكل امكانياتها العسكرية والسياسية والمالية والإستخباراتية والتكنلوجية عاجزة عن تدمير حماس وحزب الله هل تقتنعون بهذا الكلام الفارغ “. فرد عليه أبو سلمية قائلاً ” من يعيش حالة هزيمة وذل طبيعي ان يشعر بشعورك وكانك تريد ان تقول ( متى تسحق اسرائيل حماس لنستريح نحن الصهاينة العرب)”.

إسرائيل بكل امكانياتها العسكرية والسياسية والمالية والإستخباراتية والتكنلوجية عاجزة عن تدمير حماس وحزب الله

هل تقتنعون بهذا الكلام الفارغ — عوض العبدان (@awadhalabdan) July 10, 2017

من يعيش حالة هزيمة وذل طبيعي ان يشعر بشعورك وكانك تريد ان تقول ( متى تسحق اسرائيل حماس لنستريح نحن الصهاينة العرب) — أدهم أبو سلمية #غزة (@adham922) July 10, 2017

ليضيف العبدان قائلاً ” لو ارادت اسرائيل سحق حماس لما تأخرت خمس دقائق لكنها لن تجد عميلا مفيدا يقسم فلسطين الى جزئين كحماس “. فألجمه ابو سلمية قائلاً ” بتحلم .. لو كانت تستطيع لفعلت منذ زمن وهذا ما تتمناه انت وكل الصهاينة العرب امثالك صدقني مشفق عليك “.

بتحلم .. لو كانت تستطيع لفعلت منذ زمن وهذا ما تتمناه انت وكل الصهاينة العرب امثالك صدقني مشفق عليك — أدهم أبو سلمية #غزة (@adham922) July 10, 2017

فقال العبدان ” انتم استغلاليون تعيشون على الأزمات ولايهمكم أن يأتيكم الدعم ولو على جماجم الفقراء والأبرياء “, وهنا رد عليه مغرد اخر بمنشور للداعية السعودي سعود الشريم “.

انتم استغلاليون تعيشون على الأزمات ولايهمكم أن يأتيكم الدعم ولو على جماجم الفقراء والأبرياء — عوض العبدان (@awadhalabdan) July 10, 2017

وواصل العبدان قائلاً ” لم يدفع احد ثمن للقضية الفلسطينية كما دفع العراق حتى في الحصار كنا نتقاسم رغيف الخبز معهم وكانوا يأخذونه بيد رغم أن في اليد الأخرى همبورغر “, فرد عليه الاكاديمي الفلسطيني الدكتور صالح الرقب قائلاً له ” وَمِمَّا يدلل على صدق كلامك تم تهجير عدد كبير من الفلسطينيين وهاموا في الصحراء ومات عدد منهم.. وقتلت المليشيات الشيعية عددا منهم بطرق وحشية “.

لم يدفع احد ثمن للقضية الفلسطينية كما دفع العراق

حتى في الحصار كنا نتقاسم رغيف الخبز معهم وكانوا يأخذونه بيد رغم أن في اليد الأخرى همبورغر — عوض العبدان (@awadhalabdan) July 10, 2017

وَمِمَّا يدلل على صدق كلامك تم تهجير عدد كبير من الفلسطين وهاموا في الصحراء ومات عدد منهم.. وقتلت المليشيات الشيعية عددا منهم بطرق وحشية. — أ. د صالح حسين الرقب (@drsregeb) July 10, 2017

وانتقل السجال هنا إلى الدكتور الرقب الذي انبرى هو الاخر للدفاع عن فلسطين أمام خبث المحلل السياسي العراقي المقرب من السعودية والذي طرح سؤال اخر قائلاً ” لو حصلت حرب بين السعودية وايران فمع من ستقف حماس قولوها بصدق وأمانة “, فرد الرقب قائلاً ” حماس تقف مع أهل السنة طبعا وإن اتهموها بالإرهاب المسلم يعطي ولاءه ونصرته لأخيه المسلم. ومن يهاجم أو يغمز في حماس فهم صهاينة العرب لصالح يهود “.

لو حصلت حرب بين السعودية وايران

فمع من ستقف حماس

قولوها بصدق وأمانة — عوض العبدان (@awadhalabdan) July 10, 2017

حماس تقف مع أهل السنة طبعا وإن اتهموهابالإرهاب المسلم يعطي ولاءه ونصرته لأخيه المسلم. ومن يهاجم أو يغمز في حماس فهم صهاينة العرب لصالح يهود. — أ. د صالح حسين الرقب (@drsregeb) July 10, 2017

ومن الواضح في تغريدات العبدان أن كل المغردين هاجموه ولم يؤيدوه في كلامه اذ رصدت وطن تغريدة جديدة له قال فيها ” طبعا بالنسبة لحماس اذا زودتهم بالسلاح والمال وبنيت لهم المنازل وقدمت لهم الطعام لقال لك لايكفي فأنا أحارب علما انه ساكن بفندق ٥ نجوم “, وهنا الدكتور صنهات بدر العتيبي قائلاً له ” اقترح عليك تكون في حالك!! وتترك عنك #حماس “رمز الجهاد والمقاومة” وتلتفت لما عندكم من البلاوي والتحديات.. #الموصل #الاهواز “.

طبعا بالنسبة لحماس اذا زودتهم بالسلاح والمال وبنيت لهم المنازل وقدمت لهم الطعام لقال لك لايكفي فأنا أحارب علما انه ساكن بفندق ٥ نجوم — عوض العبدان (@awadhalabdan) July 10, 2017

اقترح عليك تكون في حالك!! وتترك عنك #حماس "رمز الجهاد والمقاومة" وتلتفت لما عندكم من البلاوي والتحديات.. #الموصل #الاهواز — د. صنهات بدر العتيبي (@drsunhat) July 10, 2017

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