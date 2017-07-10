“خاص- وطن”- شهد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, سجالا بين المحلل العراقي المقرب من السعودية والناشط الفلسطيني المقرب من حركة حماس , بعدما تحدى الأول في تغريدة رصدتها “وطن”, حماس أن تخرج للعلن وتقول أنه “لا توجد أي دولة عربية تدعمنا”.

وهنا انبرى أبو سلمية المقرب من حماس في الرد على العبدان قائلاً له ” نعم لا يوجد اي دولة عربية تدعمنا بالسلاح إلا قبل الثورة .. وما دون ذلك مساعدات إنسانية لا ننكرها.. ومرة أخرى اقول توقف عن هذا التصهين “.

فرد عليه العبدان في تغريدته “الخبيثة” قائلاً ” اتمنى ان كنت صادقا مع الله ومع الناس ان تذكر الدعم الانساني من ومن هي الدول التي تدعمكم “, فجاءه الرد الصاعق من الناشط الفلسطيني الذي كان حريصا على إظهار خبث المحلل المقرب من بصورة أظهرت احتفالية “قديمة” خلال افتتاح احدى المدارس التعليمية بتمويل الأمم المتحدة حيث زين المكان باعلام السعودية وصورة الملك سلمان وولي العهد السابق معلقا عليها ” غزة لا تتنكر لمن يقف معها ويساندها”

فعاد المحلل العراقي قائلاً ” وكيف تضعون يدكم بيد عدو من يدعمكم السعودية تعطيكم اموالها ثم تذهبون لتضعون يدكم بيد ايران وهي عدوة السعودية انتم وين عايشين “. !

وواصل تغريداته التي رصدتها “وطن”, قائلاً ” بكل امكانياتها العسكرية والسياسية والمالية والإستخباراتية والتكنلوجية عاجزة عن تدمير حماس وحزب الله هل تقتنعون بهذا الكلام الفارغ “. فرد عليه أبو سلمية قائلاً ” من يعيش حالة هزيمة وذل طبيعي ان يشعر بشعورك  وكانك تريد ان تقول ( متى  تسحق حماس لنستريح نحن الصهاينة العرب)”.

ليضيف العبدان قائلاً ” لو ارادت اسرائيل سحق حماس لما تأخرت خمس دقائق لكنها لن تجد عميلا مفيدا يقسم الى جزئين كحماس “. فألجمه ابو سلمية قائلاً ” بتحلم  .. لو كانت تستطيع لفعلت منذ زمن وهذا ما تتمناه انت وكل الصهاينة العرب امثالك صدقني مشفق عليك “.

فقال العبدان ” انتم استغلاليون تعيشون على الأزمات ولايهمكم أن يأتيكم الدعم ولو على جماجم الفقراء والأبرياء “, وهنا رد عليه مغرد اخر بمنشور للداعية السعودي سعود الشريم “.

وواصل العبدان قائلاً ” لم يدفع احد ثمن للقضية الفلسطينية كما دفع العراق حتى  في الحصار كنا نتقاسم رغيف الخبز معهم وكانوا يأخذونه بيد رغم أن في اليد الأخرى همبورغر “, فرد عليه الاكاديمي الفلسطيني الدكتور صالح الرقب قائلاً له ” وَمِمَّا يدلل على صدق كلامك تم تهجير عدد كبير من الفلسطينيين وهاموا في الصحراء ومات عدد منهم.. وقتلت المليشيات الشيعية عددا منهم بطرق وحشية “.

وانتقل السجال هنا إلى الدكتور الرقب الذي انبرى هو الاخر للدفاع عن فلسطين أمام خبث المحلل السياسي العراقي المقرب من السعودية والذي طرح سؤال اخر قائلاً ” لو حصلت حرب بين السعودية وايران فمع من ستقف حماس قولوها بصدق وأمانة “, فرد الرقب قائلاً ” حماس تقف مع أهل السنة طبعا وإن اتهموها بالإرهاب المسلم يعطي ولاءه ونصرته لأخيه المسلم. ومن يهاجم أو يغمز في حماس فهم صهاينة العرب لصالح يهود “.

ومن الواضح في تغريدات العبدان أن كل المغردين هاجموه ولم يؤيدوه في كلامه اذ رصدت وطن تغريدة جديدة له قال فيها ” طبعا بالنسبة لحماس اذا زودتهم بالسلاح والمال  وبنيت لهم المنازل وقدمت لهم الطعام لقال لك لايكفي فأنا أحارب علما انه ساكن بفندق ٥ نجوم “, وهنا الدكتور صنهات بدر العتيبي قائلاً له ” اقترح عليك تكون في حالك!! وتترك عنك #حماس  “رمز الجهاد والمقاومة” وتلتفت لما عندكم من البلاوي والتحديات.. #الموصل #الاهواز “.

 

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