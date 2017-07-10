فضح البروفيسور الإماراتي الدكتور يوسف خليفة اليوسف استاذ الاقتصاد في جامعة , مخطط من أسماهم بـ”حلفاء ” في , مشيراً إلى أنهم يسعون جاهدين لإحداث فجوة بين قطاع والضفة الغربية عبر تمكين القيادي الفتحاوي المفصول من حركة فتح من السيطرة على غزة.

 

وأضاف اليوسف في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, “حلفاء الثورة المضادة يسعون لتمكين دحلان في غزة وتعميق الفجوة بين الضفة وغزة والقضاء على احلام الشعب الفلسطيني بإنشاء دولة على أرضه “.

وتابع الاكاديمي الاماراتي قائلاً ” تمكين دحلان في غزة فيه محاولة لأضعاف وتعميق الفجوة بين القطاع والضفة الغربية فيه محاولة لإحلال دحلان محل أبو مازن وتمرير التسوية  “.

وقال إن ما يجري الان ما هو الا مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني ستتم تغطيتها ببعض الانفراج في اوضاع غزة كفتح الممرات وتقديم بعض المساعدات وهي أقرب الى دس في الدسم.

وتسعى والامارات إلى ترويج دحلان على أنه المنقذ للأزمات التي يشهدها قطاع غزة, إذ جرت مؤخراً تفاهمات بين حماس ومصر بحضور القيادي الهارب وألد أعداء رئيس السلطة , بإشراف المخابرات المصرية لتخفيف الضغط على غزة.

 

وسمحت السلطات المصرية مؤخراً بإدخال الوقود الصناعي الخاص لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة, الامر الذي أثار غضب السلطة في رام الله من تصرف مصر منتقدة التفاهمات التي جرت مع حماس.

 

 

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