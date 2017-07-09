تعرّض “محمد شمندور”، شقيق الفنان المعتزل فضل شاكر، للضرب المبرح على يد ثلاثة شبان، في مدينة صيدا جنوب لبنان.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام”، أنّ الإشكال وقع على خلفية شجار سابق في منطقة “تعمير عين الحلوة” في صيدا، ما أدى إلى اصابة “شمندور” في أنحاء متفرقة من جسده، قبل أن يتم نقله بشكل طارىء إلى مستشفى “النقيب” للمعالجة.

وأشارت الوكالة إلى أنّ القوى الامنية تعمل على ملاحقة الشبان الثلاثة الذين فروا من الموقع.

وقبل الحادث بأيام قليلة، حصل تضارب وتحطيم واجهة ومحتويات مقهى يديره “شمندور” مع ولديه في المحلة المذكورة.

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