شن ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, هجوما على مراسل قناة العربية الخليل ولد اجدود, مدشنين هاشتاج حمل وسم #قطر_تتعامل_بالجن , للسخرية من التغريدات التي أطلقها الاخيرة مدعياً فيها أن قطر تتعامل مع الجن في الأزمة الخليجية الراهنة.

وقال المراسل الموريتاني الخليل ولد اجدود إن مشعوذين من السينغال و موريتانيا يحصلون على ملايين الدولارات بعد تواصلهم مع شيوخ في قطر عرضوا عليهم استنزال الأرواح وتسخير الجن لحل الأزمة. حسب ما تابعت “وطن” صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

مشعوذون من السينغال و موريتانيايحصلون على ملايين الدولارات بعد تواصلهم مع شيوخ في قطر عرضوا عليهم استنزال الأرواح وتسخير الجن لحل الأزمة — الخليل ولد اجدود (@KHjdoud) July 8, 2017

وأضاف ولد اجدود في تغريدة ثانية رصدتها “وطن”.. ” قطريون دفعوا ملايين الدولارات في شهر واحد لمحتالين يدعون قدرات روحية ويزعمون تحصين قطر ب “سر الحرف” راقبوا التحويلات وستجدون الأدلة “.

قطريون دفعوا ملايين الدولارات في شهر واحد لمحتالين يدعون قدرات روحية ويزعمون تحصين قطر ب "سر الحرف"

راقبوا التحويلات وستجدون الأدلة . — الخليل ولد اجدود (@KHjdoud) July 8, 2017

وتابع ” سينغالي مشهور بنشاطه وعلاقاته ويزعم تمكنه من علم السرقال إن خليجيين طلبوا منه “جدول المثلث” وهو كتابة طلسمية لجلب الضرر لقادة يختلفون معهم ” !!!

سينغالي مشهوربنشاطه وعلاقاته ويزعم تمكنه من علم السرقال إن خليجيين طلبوا منه "جدول المثلث" وهو كتابة طلسمية لجلب الضرر لقادة يختلفون معهم 😄 — الخليل ولد اجدود (@KHjdoud) July 8, 2017

وواصل المراسل خزعبلاته قائلاً ” التحويلات القطرية للدجالين والمحتالين الذين يدعون أنهم من المشايخ الروحيين تتم عبر تجار السوق السوداء وقليل منها عبر Western و فروع بنكية “.

وهنا انتشرت التغريدات الساخرة من تغريدات مراسل العربية ضمن هاشتاج #قطر_تتعامل_بالجن اذ علق الناشط الكوميدي “Joe “, قائلاً ” خروج تصريح إن #قطر_تتعامل_بالجن ده من مذيع في قناة العربية في إهانه كبيره قوي لأحمد موسى والله “..!

خروج تصريح إن #قطر_تتعامل_بالجن ده من مذيع في قناة العربية في إهانه كبيره قوي لأحمد موسى والله 😂 — Joe (@youssef_hussen) July 9, 2017

فيما سخر كويتي حر من مراسل العربية قائلاً “محتاج جني للبيع إستعمال خفيف إذا في أحد بقطر يبي يبيع يتواصل معاي فلوسي جاهزه ، الشرط الوحيد شحنه عن طريق Fedex ”

محتاج جني للبيع إستعمال خفيف إذا في أحد بقطر يبي يبيع يتواصل معاي فلوسي جاهزه ، الشرط الوحيد شحنه عن طريق Fedex #قطر_تتعامل_بالجن — كـويـتي حُـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) July 9, 2017

ومن جانبه قال الناشط أحمد سالم إن #العربية التي استعانت بتغريدة في وسم #ابتكر_تهمة_لقطر عن تواجد الحرس الثوري، ستستعين خلال ساعات بخبر مراسلها عن #قطر_تتعامل_بالجن.

#العربية التي استعانت بتغريدة في وسم #ابتكر_تهمة_لقطر عن تواجد الحرس الثوري، ستستعين خلال ساعات بخبر مراسلها عن #قطر_تتعامل_بالجن. pic.twitter.com/FQJPXyK4cT — أحمد سالم (@AhmedBinsalem) July 8, 2017

كما رصدت “وطن” تعليقات كثيرة على الهاشتاج كان منها..

مراسل العربية يكتشف بعد 20 عام من الابحاث بأن #قطر_تتعامل_بالجن — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) July 9, 2017

#قطر_تتعامل_بالجن

سبحان الله إلى الآن لم أجد رجلاً رشيداً ينتمي للدول المحاصرة لقطر

فعلاً هذا إمهال الله للظالمين

هذا أحدهم وليس بآخرهم pic.twitter.com/phXkD58hud — محمد الفهيد (@pfpr8) July 8, 2017

مراسل"العبرية " يكشف سراً كنا نخفيه عن الجميع 😭#قطر_تتعامل_بالجن

أبركا دبركاااا

إياك تنهي الفبركااااا

سأفتح قبركاااا

نريد أن نضحكاااا😆😂😂😂 pic.twitter.com/CZ0qH0xG9N — إلهام بدر#قطرـالعُلا (@ELHAMBADER1) July 8, 2017

لو نتعامل بالجن كان طلعنا العذبة

من سجن الوكرة

#قطر_تتعامل_بالجن — فاطمة المنآعي🇶🇦 (@fatimaalmna3i) July 9, 2017

من يتابعني شيخ روحاني عطيته بلوك من الروع و اخرتها #قطر_تتعامل_بالجن ! 😂 خلاص بفك الحصار عنهم عيل 😜 pic.twitter.com/9mfjHo6M6x — جواهر آل ثاني (@JawaherAKH) July 8, 2017

#قطر_تتعامل_بالجن

اوعوا يكون الجن اللي مورتا بيقول عليه بيخسر الزمالك

طيب ماتشوفوا لنا ياقطريين جن ابن حلال يخلصنا من بلحه ومورتا كمان:D:D pic.twitter.com/CoYZ3JJzsV — Shimaa Mohammed (@ShimaaMohamed85) July 9, 2017

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