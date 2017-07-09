شن ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “”, هجوما على مراسل قناة , مدشنين هاشتاج حمل وسم #_تتعامل_بالجن , للسخرية من التغريدات التي أطلقها الاخيرة مدعياً فيها أن تتعامل مع الجن في الراهنة.

 

وقال المراسل الموريتاني الخليل ولد اجدود إن مشعوذين من السينغال و موريتانيا يحصلون على ملايين الدولارات بعد تواصلهم مع شيوخ في قطر عرضوا عليهم استنزال الأرواح وتسخير الجن لحل الأزمة. حسب ما تابعت “وطن” صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأضاف ولد اجدود في تغريدة ثانية رصدتها “وطن”.. ” قطريون دفعوا ملايين الدولارات في شهر واحد لمحتالين يدعون قدرات روحية ويزعمون تحصين قطر ب “سر الحرف” راقبوا التحويلات وستجدون الأدلة  “.

وتابع ” سينغالي مشهور بنشاطه وعلاقاته ويزعم تمكنه من علم السرقال إن خليجيين طلبوا منه “جدول المثلث” وهو كتابة طلسمية لجلب الضرر لقادة يختلفون معهم ” !!!

وواصل المراسل خزعبلاته قائلاً ” التحويلات القطرية للدجالين والمحتالين الذين يدعون أنهم من المشايخ الروحيين تتم عبر تجار السوق السوداء وقليل منها عبر Western و فروع بنكية  “.

 

وهنا انتشرت التغريدات الساخرة من تغريدات ضمن هاشتاج اذ علق الناشط الكوميدي “Joe  “, قائلاً ” خروج تصريح إن ده من مذيع في قناة العربية في إهانه كبيره قوي لأحمد موسى والله “..!

فيما سخر كويتي حر من مراسل العربية قائلاً “محتاج جني للبيع إستعمال خفيف إذا في أحد بقطر يبي يبيع يتواصل معاي فلوسي جاهزه ، الشرط الوحيد شحنه عن طريق Fedex ”

ومن جانبه قال الناشط أحمد سالم إن #العربية التي استعانت بتغريدة في وسم #ابتكر_تهمة_لقطر عن تواجد الحرس الثوري، ستستعين خلال ساعات بخبر مراسلها عن #قطر_تتعامل_بالجن.

كما رصدت “وطن” تعليقات كثيرة على الهاشتاج كان منها..

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