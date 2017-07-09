“وطن-خاص”- كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”, عن أسماء الشخصيات “المهمة” في العلاقات السعودية الإسرائيلية خلال العقود الماضية, مشيراً إلى أنه تم الاتصال بإسرائيل طوال العقود الماضية عن طريق قناتين الأولى باسم المملكة عموما والثانية خاصة بالملك سلمان بن عبد العزيز منذ كان أمير الرياض حتى استلام الملك.

وفي التفاصيل التي نشرها مجتهد ضمن سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, قال المغرد الشهير.. ” القناة الأولى كانت عن طريق عادل الجبير (وزير الخارجية السعودي الحالي) حين كان شابا متدربا على يد بندر بن سلطان في سفارتنا في واشنطن حيث عينه مساعدا له لشؤون الكونجرس “.

القناة الأولى كانت عن طريق عادل الجبير حين كان شابا متدربا على يد بندر بن سلطان في سفارتنا في واشنطن حيث عينه مساعدا له لشؤون الكونجرس — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2017

وأشار مجتهد إلى أن مهمة الجبير كانت الوصول لمؤسسة اللوبي الصهيوني المشهورة “أيباك” وعن طريقها يؤمّن دعم الكونجرس”, مرفقا تغريدته برابط للتعريف بـ”الآيباك”.

كانت مهمته الوصول لمؤسسة اللوبي الصهيوني المشهورة "أيباك" وعن طريقها يؤمّن دعم الكونجرس،

ومن لا يعرف الآيباك تفضلhttps://t.co/bmA5gJG1dh — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2017

وأضاف ” ولأن الجبير ليس لديه أي التزام ديني أو قومي فقد كان الشخص المناسب لعشق الآيباك والانسجام معهم ومن ثم تسهيل مهمة بندر في كسب الكونجرس “.

ولأن الجبير ليس لديه أي التزام ديني أو قومي فقد كان الشخص المناسب لعشق الآيباك والانسجام معهم ومن ثم تسهيل مهمة بندر في كسب الكونجرس — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2017

ولفت إلى أنه من نتائج هذا الانسجام-حسب قوله- إنشاء علاقات مباشرة مع مسؤولين إسرائيليين وكسب ثقة إسرائيل وتنسيق المواقف من خلف الكواليس للقضايا الإقليمية.

وكان من نتائج هذا الانسجام إنشاء علاقات مباشرة مع مسؤولين إسرائيليين وكسب ثقة إسرائيل وتنسيق المواقف من خلف الكواليس للقضايا الإقليمية — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2017

وتابع “كان لهذه العلاقة تأثيرها في موقف المملكة من القضية الفلسطينية ومؤتمر مدريد وأوسلو وكذلك لبنان والمقاومة الفلسطينية فيها ثم العراق وإيران الخ “.

وكان لهذه العلاقة تأثيرها في موقف المملكة من القضية الفلسطينية ومؤتمر مدريد وأوسلو وكذلك لبنان والمقاومة الفسلطينة فيها ثم العراق وإيران الخ — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2017

وواصل مجتهد شرح التفاصيل المخفية في العلاقة السعودية الاسرائيلية قائلاً ” وبعد استلام الملك عبدالله نجح التويجري الذي يؤمن بعظمة إسرائيل في إقناعه بتعيين الجبير سفيرا في أمريكا حتى يسهل عليه التنسيق المباشر معهم “.

وبعد استلام الملك عبدالله نجح التويجري الذي يؤمن بعظمة إسرائيل في إقناعه بتعيين الجبير سفيرا في أمريكا حتى يسهل عليه التنسيق المباشر معهم — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2017

وأضاف ” ثم بعد استلام سلمان كان ابنه محمد حريصا على إقناع إسرائيل أن سياسة المملكة تدور معها ولذلك بادر بتعيين الجبير للخارجية بعد وفاة سعود الفيصل “.

ثم بعد استلام سلمان كان ابنه محمد حريصا على إقناع إسرائيل أن سياسة المملكة تدور معها ولذلك بادر بتعيين الجبير للخارجية بعد وفاة سعود الفيصل — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2017

وأوضح مجتهد أن الجبير تحول لنجم عند الصهاينة حيث يصفونه بـ Michael Jordan of Saudi Arabia أي النموذج الأفضل في السعودية مثل مايكل جوردان في أمريكا.. مضيفا ” لمن لا يعرف مايكل جوردن هو لاعب سلة أمريكي حصد كثيرا من جوائز أفضل رياضي وأفضل لاعب سلة وأفضل وأفضل .. وتتسابق عليه الشركات للترويج لمنتجاتها “.

وكان الجبير قد تحول لنجم عند الصهاينة حيث يصفونه بـ

Michael Jordan of Saudi Arabia

أي النموذج الأفضل في السعودية مثل مايكل جوردان في أمريكا — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2017

وأشار المغرد السعودي الشهير إلى أنه طبقا للإسرائيليين وصهاينة أمريكا يعتبر الجبير أفضل شاب في السعودية لما فيه من صفات الانسلاخ من الدين والعروبة ومرونته في التعامل معهم.

لمن لايعرف مايكل جوردن هو لاعب سلة أمريكي حصد كثيرا من جوائز أفضل رياضي وأفضل لاعب سلة وأفضل وأفضل .. وتتسابق عليه الشركات للترويج لمنتجاتها — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2017

كما لفت إلى أن قناة الجبير كانت منطلقة من سفارتنا بأمريكا باسم المملكة عموما، أما القناة الأخرى فكانت خاصة بسلمان بن عبدالعزيز شخصيا منذ كان أميرا للرياض.

فطبقا للإسرائيليين وصهاينة أمريكا يعتبر الجبير أفضل شاب في السعودية لما فيه من صفات الانسلاخ من الدين والعروبة ومرونته في التعامل معهم — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2017

وأضاف ” كان سلمان هو المالك للشركة السعودية للأبحاث والتسويق التي تنشر جريدة الشرق الأوسط ومجلة المجلة وكانت في وقتها أشد عداوة للدين من MBC حاليا “.

كان سلمان هو المالك للشركة السعودية للأبحاث والتسويق التي تنشر جريدة الشرق الأوسط ومجلة المجلة وكانت في وقتها أشد عداوة للدين من MBC حاليا — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2017

وأشار إلى أن سلمان استخدم للمهمة شخصين في صحيفة “الشرق الأوسط” عثمان العمير رئيس التحرير وقتها وعبدالرحمن الراشد الذي كان كاتبا فيها ثم ترقى لما تعلمون .

استخدم سلمان للمهمة شخصين في صحيفة "الشرق الأوسط" عثمان العمير رئيس التحرير وقتها وعبدالرحمن الراشد الذي كان كاتبا فيها ثم ترقى لما تعلمون — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2017

وتابع تغريداته “ووقع اختيار سلمان عليهما لما عرف عنهما من انسلاخ من الالتزام الديني والقومي يؤهلهما لهذه المهمة الخيانية ويبقى هو بعيدا عن الاتصال المباشر “, مشيراً إلى أن دوائر قريبة من العمير والراشد نقلت أنهما منذ بداية التسعينات كانا يلتقيان بانتظام بشخصيات إسرائيلية في المغرب ممثلين لسلمان شخصيا.

ووقع اختيار سلمان عليهما لما عرف عنهما من انسلاخ من الالتزام الديني والقومي يؤهلهما لهذه المهمة الخيانية ويبقى هو بعيدا عن الاتصال المباشر — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2017

وتنقل دوائر قريبة من العمير والراشد أنهما منذ بداية التسعينات كانا يلتقيان بانتظام بشخصيات إسرائيلية في المغرب ممثلين لسلمان شخصيا — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2017

وكان سلمان يرمي من ذلك تأمين مستقبله في السلطة متسابقا مع إخوانه متعهدا لإسرائيل أنه سيقدم تنازلات أكثر من إخوانه إذا ساعدوه في قفز الطابور — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2017

لم يدرك سلمان أن إخوانه قد أمنوا أنفسهم مع أمريكا وِإسرائيل وأنه لن يستطيع أن يقفز الطابور ولذلك لم يصله الدور إلا بعد أن بدأه الالزهايمر — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2017

وكان سلمان قد وثق علاقة ابنه محمد مع العمير والراشد لتتمة التفاهم مع إسرائيل ولأجل أن يكون أول ملك سعودي يعلن سفارة إسرائيلية في الرياض — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2017

ولهذا السبب فإن محمد بن سلمان يعتبر الراشد والعمير أشخاصا مقدسين عظماء وكأنهم "أمناء الوحي" ويهابهم ولا يتعامل معهم تعامل الآمر الناهي — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2017

وكعادته في قراراته التي لا يكترث فيها بالمحاذير والتوازنات فإن ابن سلمان لا يستبعد أن يعلن قريبا جدا خطوة متقدمة في العلاقة مع إسرائيل — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2017

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