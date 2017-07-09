تغيّبت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق عن حضور أولى جلسات محاكمتها بتهمة ارتكاب فعل فاضح على الملأ، وهي الجلسة التي أجلتها إحدى المحاكم المصرية، الأحد، ليوم 7 سبتمبر المقبل لتقديم المستندات.

واتهم أحد المحامين “غادة” بارتكاب فعل علني فاضح من خلال نشرها فيديو بث مباشر عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، تضمن ظهور جزء من ثديها أمام متابعيها، وهو المقطع الذي انتشر انتشارا كبيرا عبر مواقع التواصل.

وأكد المحامي في الدعوى القضائية أن “غادة” تواصلت مع معجبيها، وردّت على تساؤلاتهم، وهي في حالة تشبه السُكر، ومرتدية ملابس نوم، فظهر جزء حساس من جسدها عدة مرات للناس على مواقع التواصل، علما أن الفيديو يذاع في بث مباشر.

وكانت غادة عبدالرازق قد نفت في البداية أن تكون قد ظهرت بشكل مخلٍ في الفيديو، مؤكدة أنه مفبرك، قبل أن تعود بعد ذلك وتعترف بصحته، وتعتذر عن هذا الفيديو طالبة من الجمهور مسامحتها.

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