شن الأكاديمي والكاتب السعودي، أبو أحمد القرني، هجوما شديدا على الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، بسبب تصريحاته التي عبر فيها عن تضامنه مع المحجبات اللائي يتعرضن لحملة متزايدة من العداء في بلاده، مشيرا إلى أن الرئيس النمساوي لم يتجرع ما تجرعته فرنسا من جراء الحجاب.
وقال “القرني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها مقطع فيديو للرئيس النمساوي يتحدث فيه منتقدا ظاهرة “الإسلاموفوبيا” في بلاده:”يبدو بأن رئيس النمسا لم يتجرع بعد ما تجرعته فرنسا من جراء الحجاب، عملية إرهابية او اثنتين ستغير رأيه”.
يبدو بأن رئيس النمسا لم يتجرع بعد ما تجرعته فرنسا من جراء الحجاب، عملية إرهابية او اثنتين ستغير رأيه. pic.twitter.com/UMioAo3MG0
— أبو أحمد القرني (@abuahmedalqarni) July 9, 2017
ووفقا لما جاء في الفيديو، فقد قال الرئيس النمساوي خلال مشاركته في فعالية نقاشية جرت في 24 مارس/آذار الماضي بممثلية المفوضية الأوروبية في فيينا، ودارت حول العداء للإسلام والهجمات على المحجبات في النمسا:”إن استمرار هجمة الإسلاموفوبيا (الخوف المرضي من الإسلام) بنفس مستواها الراهن سيقرب اليوم الذي ندعو فيه النساء -كل النساء- لارتداء الحجاب، تضامنا مع المسلمات اللائي يرتدين هذا الزي عن قناعة دينية”.
وشبّه الرئيس النمساوي هذه الدعوة حينها، بارتداء الدانماركيين خلال حقبة النازية الألمانية نجمة داود تضامنا مع مواطنيهم اليهود في مواجهة ملاحقة الديكتاتورية النازية.
وعبر رئيس النمسا في كلمته -أثناء الفعالية- عن قناعته بحق المرأة في ارتداء ما تشاء، وأشار إلى أن هذا يخص كل النساء وليس المسلمات وحدهن، ولفت إلى أن بلاده -التي يعيش فيها حاليا نحو ستمائة ألف مسلم- تعترف رسميا بالدين الإسلامي منذ أكثر من مئة عام.
وجاء تعبير الرئيس النمساوي عن تضامنه مع المحجبات بموازاة تنامي الجدل داخل بلاده حول فرض حظر على ارتداء الحجاب بوظائف معينة، بعد تأييد المحكمة الأوروبية في مارس/آذار الماضي حق أصحاب العمل في فصل العاملات المرتديات الحجاب.
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4 تعليقات علي “كاتب سعودي مهاجما الرئيس النمساوي بعد دفاعه عن المسلمات: لم تتجرع ما تجرعته فرنسا !”
شكل قرد في اقبح صوره…والله شكله قرداتي ..سبحان الله يخلق مايشاء..قرد اشيب..وخريج الجامعات..واكاديمي…
لم ارى اسفل واقذر من العلمانيين العرب سوى الروافض
حسبي الله ونعم الوكيل يوما بعد يوم نرى العجب من المنافقين من بني جلدتنا اعداء الدين!؟ يبدو انه كافر وحاقد على الاسلام اكثر من الكفار الاصليين؟ ماذا بقي عند هؤلاء من الاسلام ان كانوا مسلمين؟ حتى لو كانوا كفار لماذا هذا العداء والتعدي الظالم على المسلمين؟ الا يرى مآسي المسلمين والملايين القتلى في بورما, افريقيا الوسطى, مالي, اليمن, الصومال, العراق, سوريا, فلسطين, مصر, ليبيا, افغانستان, باكستان واماكن اخرى وعدا الظلم الذي يتعرض له المسلمين في سجون الطواغيت في كل الدنيا والقمع الذي يعاني منه المسلم والمسلمات الذين فقط لانهم مسلمون ملتزمون بدينهم يتعرضون له؟ حسناً هذه الدنيا فانية لنا ولكم وموعدنا يوم القيامة يا مجرمون.
اذا كان الكاتب “احمد ابو القرني” مقتنع بان مظاهر الاسلام صفة من صفات الارهابيين فليغير اسمه فاسمه يدل علي انه مسلم وليختر ديانة اخري يرضي عنها اسياده ولتكن اليهودية مثلا ولا حول ولا قوة الا بالله.