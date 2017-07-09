في إشارةٍ قرأ فيها مغرّدون أنها موجّهة على ما يبدو إلى دولة ، قال الداعية السعودي المعروف ، في تغريدةٍ له، إنّ “الثبات على المبدأ انتصارٌ”.

ورآى مغرّدو “” أن الدّاعية السعودي قد قصدَ بتغريدته المقتضبة تلك، دولة قطر، التي ما زالت تتعرض لحصارٍ من قبل رباعية الحصار الخليجيّ ومصر، رافضةً الإستجابة لما تُسمى بقائمة المطالب، التي عدّتها غير منطقية وغيرُ قابلةٍ للتطبيق.

وكان الداعية “الكلباني” تعرّض لهجوم شديد بعد ان اعلن عن تضامنه مع غزة، محذرا من اعتبار الدعاء لأهلها إرهابا.

 

وقال “الكلباني” في تغريدة له عبر هاشتاغ تضامني مع غزة على إثر تعرضها لقصف إسرائيلي: ” قد يصنف الدعاء لأهلها إرهابا! #غزة_تحت_القصف”.

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