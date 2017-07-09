في إشارةٍ قرأ فيها مغرّدون أنها موجّهة على ما يبدو إلى دولة قطر، قال الداعية السعودي المعروف عادل الكلباني، في تغريدةٍ له، إنّ “الثبات على المبدأ انتصارٌ”.

الثبات على المبدأ انتصارٌ — عادل الكلباني (@abuabdelelah) ٩ يوليو، ٢٠١٧

ورآى مغرّدو “تويتر” أن الدّاعية السعودي قد قصدَ بتغريدته المقتضبة تلك، دولة قطر، التي ما زالت تتعرض لحصارٍ من قبل رباعية الحصار الخليجيّ ومصر، رافضةً الإستجابة لما تُسمى بقائمة المطالب، التي عدّتها غير منطقية وغيرُ قابلةٍ للتطبيق.

الثبات على المبدأ انتصارٌ — عادل الكلباني (@abuabdelelah) ٩ يوليو، ٢٠١٧

((اعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر)) — #تميم_المجد (@Al__h12) ٩ يوليو، ٢٠١٧

تغريدة تدل دربها لقطر الصمود ❤️ — زرقاء اليمامة🦋 (@ummahameed) ٩ يوليو، ٢٠١٧

الوحيد الي يتكلم بحريه هو انت ياشيخ 👍💐 — 🇰🇼ضد حصار قطر 🇶🇦 (@xxoookk) ٩ يوليو، ٢٠١٧

وكان الداعية “الكلباني” تعرّض لهجوم شديد بعد ان اعلن عن تضامنه مع غزة، محذرا من اعتبار الدعاء لأهلها إرهابا.

وقال “الكلباني” في تغريدة له عبر هاشتاغ تضامني مع غزة على إثر تعرضها لقصف إسرائيلي: ” قد يصنف الدعاء لأهلها إرهابا! #غزة_تحت_القصف”.

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