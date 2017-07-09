من المعروف أنّ أيّ شاب ينتظرُ بفارغ الصّبر أن يأتي اليوم الذي يُزفُ فيه إلى عروسه، ويدخل القفص الذهبي، معلناً مغادرته حياة العزوبية، لكن هل خطر في بالك أن يهرُب عريس قبيل ساعات من إقامة حفل زفافه!!؟.

هذا ما حدث بالفعل في المملكة الأردنيّة، إذ قبل ساعات من حفل زفاف، أخذ عريسٌ شاب حقيبة ملابسه بحجة تسليمها للفندق الذي سيقام به الحفل وسيقيم به مع العروس بضعة أيام، إلا أنه لم يعد للمنزل، مما دفع ذويه لمعرفة أسباب تأخره محاولين الاتصال به دون التمكن من الوصول إليه.

وأضاف شهود بحسب “ارم نيوز” أنه ومع تزايد مخاوف أهل العريس من اختفاء ابنهم بادروا للبحث عنه في المستشفيات والمراكز الأمنية، ليقرر ذوو العروسين بعدها إلغاء الحفل بانتظار الكشف عن مصير “العريس المفقود.

وأرسل العريس لاحقاً رسالة لذويه عبر تطبيق “واتس آب” يطمئنهم على نفسه ويبلغهم عدم رغبته بالزواج وأنه سافر للخارج مقرراً عدم العودة.

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