هاجم الإعلامي المصري، عمرو أديب، الموالي للنظام الذي يقوده عبد الفتاح السيسي, قناة الجزيرة القطرية، قائلا إنها اعتمد خريطة لمصر دون سيناء على حد تعبيره، لافتا إلى أن هذا الأمر يعتبر تمهيدا.

جاء ذلك في البرنامج الذي يقدمه أديب على قناة أون تي في، حيث قال: “الغريب أن الجزيرة من مبارح اعتمدت خريطة جديدة لمصر، حيث مصر كلها لون وسيناء لون لوحدها، ليه ما تعرفش، حاجة كدة عاملة زي التورتة مصر كلها بني كده ودي صفراء لوحدها، وتمهيدا أن هذه الخريطة يعني أيه يتم استخدامها كثير.”

وأضاف: “كلما تيجي تبص أو حد من برة يبص بجد مصر كلها لون وبقعة كده لون تاني، لا ما هي دي سيناء عليها كلام، يعني جايز تيجي كدة أو كدة أو تروح كدة أو كدة ليه ما تفهمش، يعني نفسي مرة أشوف العقل الشرير، يعني الشر بإسرائيل كنت فاهمه، الإسرائيليين أشرار ليه والإيرانيين أشرار ليه أما الشر تجاه مصر أيه؟ ليه”

وتابع أديب قائلا: “يعني لو أخذت سيناء كده لوحدها، كدة قصيتها من التراب المصري وبعدين؟ طيب مصر مدايقاكو في ايه؟ على فكرة في المملكة العربية السعودية، في عملية استشهد فيها اثنين ضباط..”

ومن المعروف أن سيناء “بؤرة توتر” تشهد بين الفينة والاخرى عمليات تفجيرية تودي بحياة ضباط وجنود الجيش المصري يتبناها تنظيم “داعش” الارهابي.

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