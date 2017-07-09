بألفاظه “الخارِجة”، شنّ الإعلامي الدّاعم للنّظام المصريّ، أحمد موسى، هجوماً حادّاً على حركة حماس، متّهماً إيّاها بالتّورط في هجمات سيناء الأخيرة التي قُتل فيها عددٌ من الجنود المصريين.

وابتدأ “موسى” حلقة برنامجه “على مسؤوليتي” الذي يُعرض على فضائية “صدى البلد” المصريّة، بِلَعنِ حركة حماس، والإخوان المسلمين، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، زاعماً تورط حماس في الهجوم الأخير الذي استهدف الجنود المصريين.

وادّعى “موسى” أن منفذي الهجمات مُنظمين من حركة حماس، مُهاجماً رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية، وخالد مشعل الرئيس السابق للمكتب.

يُشار إلى أن حماس أدانت الهجمات الارهابية التي تعرّض لها الجيش المصري معتبرة انها تستهدف “امن واستقرار الامة العربية”.

واعلن اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السبت ان الحركة ستتخذ اجراءات مكثفة على حدود قطاع غزة مع مصر لضمان عدم “اختراق” الحدود اثر الهجوم الذي اسفر الجمعة عن مقتل أكثر من 20 من عناصر الجيش المصري شمال سيناء.

وقال هنية خلال زيارته خيمة عزاء اقامتها الجالية المصرية في غزة لضحايا الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الاسلامية “اليوم كان هناك اجتماع للمؤسسات السياسية والامنية لمتابعة تداعيات هذه الجريمة، سنتخذ الكثير من الاجراءات على منطقة الحدود ومنطقة الضبط بحيث تبقى غزة عصية على الاختراقات الامنية من اي جانب”.

وتابع “هذا الوفد القيادي الذي يمثل “حماس″ جاء لتقديم التعازي لمصر بشهداء الجيش المصري الذين راحوا ضحية هذا العمل الاجرامي”.

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