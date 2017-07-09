تجوّل السفير القطري محمد العمادي، في شوارع مدينة غزة، وأكد لمواطنين فلسطينيين التقاهم أنّ بلاده مع غزة رغم الحصار.

وأكد “العمادي” أن بلاده ستواصل جهود إعمار قطاع غزة دون توقف، حيث وصل إلى القطاع في زيارة هي الأولى له منذ اندلاع الأزمة الخليجية.

وقال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة إن دولة قطر لن تخذل الشعب الفلسطيني، وستواصل جهود الإعمار.

وجاء العمادي لتفقد مشاريع تم إنجازها بتمويل قطري، حيث وصل من خلال معبر بيت حانون (إيريز) في زيارة تمتد عدة أيام.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة منح في فبراير/شباط الماضي وسام إعمار غزة للسفير القطري، تقديرا لجهوده في مشاريع إعادة الإعمار.

وتنفذ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عدة مشاريع في إطار منحة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والبالغ قيمتها 407 ملايين دولار أميركي، بالإضافة لمجموعة من المنح الأخرى.

ومن ضمن المشاريع التي موّلتها الدوحة افتتاح مدارس “مدينة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني” في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقد بنيت المدارس في خان يونس جنوبي القطاع.

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