أصبحت علاقة الشاب المصري، نايل نصار (25 عامًا)، بابنة صاحب شركة “مايكروسوفت”، الملياردير الأمريكي “بيل جيتس”، حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا صوراً للثنائي.

وذكرت صحيف أجنبية أنّ “جينيفر” البالغة من العمر (21 عامًا) ابنة “جيتس” تربطها بـ”نايل” علاقة عاطفية، مشيرةً إلى أنّهما يمارسان رياضة الفروسية، ويخوضان مع بعضهما عددا من المسابقات.

وما أكد العلاقة أكثر هو ظهورهما سويًا في أكثر من مناسبة وهما مندمجان في الحديث.

وولد “نايل” لأب وأم مصريين، لكنه عاش فترة طفولته في الكويت مع والديه، قبل أن ينتقل للعيش في كاليفورنيا عام 2009، ويتخرج من جامعة “ستانفورد” عام 2013.

ورأى عدد من النشطاء أن “نايل” مصري اسمًا فقط نسبةً لوالديه، لكنه لا يعرف شيئًا عن مصر، بل وعاش طوال حياته خارجها ما بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، فلم “يشرب من نيلها”، حسب تعبير أحد النشطاء.

Also published on Medium.