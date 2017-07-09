قال الاعلامي القطري أحمد السليطي إن جهود حقيقية تبذل من الكويت للقيام بدورها على أكمل وجه من أجل حل الازمة الخليجية.

وأضاف السليطي خلال استضافته على قناة الجزيرة حسب ما رصدت “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, إن المشكلة الان تكمن في دور أبو ظبي, مشبهاً إياها بـ”حمالة الحطب”, والتي تثير الكثير من الاستهتار بالوسيط الكويتي.

وأوضح الاعلامي القطري أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وعد الشيخ صباح الأحمد الصباح بحل المشكلة سريعا, عندما ظهر مع أمير الكويت وهو يشير إلى خشمه وهذه الحركة لدى الخليجيين معناها كبير جداً “, مشيراً إلى أن ما يقول به أنور قرقاش وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية “عكس ذلك” تماما , إذ وصف الوساطة الكويتية بـ”البازار”.

#أبوظبي_حمالة_الحطب

لقب القرن وأصدق وصف يطلقه @ahmad_alsulaiti على المؤزم الحقيقي لأزمة الخليج…

ستظل أبوظبي بؤرة لنشر الفتن ما لم تُلجم… pic.twitter.com/8o4BELojDy — حسن حمود #كلنا_قطر (@BoHomoud007) July 9, 2017

وتابع السليطي مشيراً إلى تصريحات قرقاش المستفزة عندما عرف أن هناك تدخل بريطاني وأمريكي قال إن ” الوساطة ستحل في الرياض ولن تحل في لندن أو نيويورك في حين أن الوسيط هو الكويت “.!!

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