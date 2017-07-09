قال الاعلامي القطري أحمد السليطي إن جهود حقيقية تبذل من للقيام بدورها على أكمل وجه من أجل حل .

 

وأضاف السليطي خلال استضافته على قناة حسب ما رصدت “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “”, إن المشكلة الان تكمن في دور , مشبهاً إياها بـ”حمالة الحطب”, والتي تثير الكثير من الاستهتار بالوسيط الكويتي.

 

وأوضح الاعلامي القطري أن ولي عهد أبو ظبي وعد الشيخ صباح الأحمد الصباح بحل المشكلة سريعا, عندما ظهر مع أمير الكويت وهو يشير إلى خشمه وهذه الحركة لدى الخليجيين معناها كبير جداً “, مشيراً إلى أن ما يقول به أنور قرقاش وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية “عكس ذلك” تماما , إذ وصف الوساطة الكويتية بـ”البازار”.

وتابع السليطي مشيراً إلى تصريحات قرقاش المستفزة عندما عرف أن هناك تدخل بريطاني وأمريكي قال إن ” الوساطة ستحل في ولن تحل في لندن أو نيويورك في حين أن الوسيط هو الكويت “.!!

Also published on Medium.