نشرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة، صورة لأفراد من ميليشيا اللواء الليبي المتمرد خليفة حفتر وهي تلتقط صورة “سيلفي” مع جثة مسن بعد أن قتلوه شمال مدينة بنغازي.

مسلحون من قوات خليفة #حفتر يلتقطون سيلفي مع جثة رجل مسن كان عالقا داخل منطقة #الصابري شمال #بنغازي حيث قتلوه بعد خروجه من بيته pic.twitter.com/n7EZQWPaCd — خديجة بن قنة (@Benguennak) July 9, 2017

ووفقا للصور المنشورة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر أفراد الميليشيا وهم يمسكون بهواتفهم المحمولة ويلتفون حول جثة الرجل المسن ويلتقطون صور “السيلفي” دون أي احترام لحرمة الميت.

وكان اللواء المتمرد قائد قوات ما يسمى “الكرامة”، خليفة حفتر، المدعوم من برلمان “طبرق” في الشرق الليبي المنتهية ولايته، قد أعلن قبل أيام عن “تحرير بنغازي من الإرهابيين”، على حد زعمه.

يشار إلى ان هذا الجرم ليس الوحيد الذي ترتكبه هذه الميليشيات، فقد سبق لها وان أخرجت جثثا من القبور لمقاتلين معارضين ومثلت بها، بالإضافة لتنفيذها عمليات إعدام ميداني في حق العديد من المعارضين، الامر الذي وصفته محكمة الجنايات الدولية بأنه يرتقي إلى جرائم الحرب.

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