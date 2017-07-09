تسبب الحساب العربي الرسمي لقناة “دويتشه فيله” الألمانية على “تويتر”، بموجة غضب في أوساط الإعلاميين السعوديين، ومواليهم، بعد نشره رابطاً لتقرير أعدته القناة بعنوان: “حصار قطر وتبعاته المحتملة على التجارة الألمانية”، حيث استعرض التقرير تأثير الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر على دولة قطر، على العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الخليج وألمانيا.

واستخدام قناة ألمانية تعبير “حصار قطر” بدل “مقاطعة”، وهو التعبير الذي يروّج له إعلام دول الحصار، أثار غضب عدد من السعوديين، فبدؤوا بمهاجمة القناة وشتمها، معتبرين أنها تعتمد التسمية القطرية.

وقال الصحفي السعودي عبد العزيز الخميس، المقرب جدا من الإمارات والذي يعتبر من أبرز الأصوات التي تهاجم قطر، وتسعى إلى تشويه صورتها عبر نشر صور وتغريدات مزيفة ومزورة: “معقول هذه قناة تلفزيونية ألمانية غير منحازة، المقاطعة تسميها حصارا، نعرف أنها مليئة بالصفويين والقوميين واليساريين، لكن أين المدير الألماني”.

معقول هذه قناة تلفزيونية ألمانية غير منحازة، المقاطعة تسميها حصار، نعرف أنها مليئة بالصفويين والقوميين واليساريين لكن أين المدير الألماني. pic.twitter.com/ggYJ77ydQa — عبد العزيز الخميس (@alkhames) July 9, 2017

من جانبهم، هاجم المغردون السعوديون الذين يتبنون وجهة نظر إعلام بلادهم وكتابهم القناة الألمانية، متهمين إياها بالقناة الموجهة مجزمين بأنها تدار من “اللبنانيين والعراقيين والشيعة الصفويين”، متناسين أن غالبية الصحف السعودية في الخارج وكذلك قناتي “العربية وسكاي نيوز عربية” أغلب العاملين فيهما من اللبنانيين.

من يدير دي دبليو مجموعة من اللبنانيين و العراقيين الشيعة الصفويين و بعض من القومنجية و اليساريين , عندما يغيب أهل الدار يعبث الصبيان بهواه — فراس عبدالله (@feras5173) July 9, 2017

مقاطعه و ليست حصار و عن الكذب — E-L790 (@Ameen466) July 9, 2017

الحصار ؟

هل هذا إسقاط على السعودية والإمارات والبحرين ومصر؟

حقوق هذه الدول في ملكيتها لاراضيها أصبح حصار؟

الحيادية جميلة

إلغاء متابعه — الصحوجي (@x_s77s) July 9, 2017

اعتقدت هالقناه موجهه لتثقيف العرب عن دور المانيا في الحياه ولكن اكتشفت انها غير مهنيه وموجهه فقط لأثارة المشاكل ضد السعوديه بلدي سوف الغيها — Jasser A. Aljasser (@JaserCynical) July 9, 2017

مقاطعة وليس حصار ..ولو أنة حصار ماشفنا الطائرات تقلع وتهبط بكل سهولة — Tareq abou khalid (@trooq80) July 9, 2017

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