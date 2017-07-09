دشن ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, هاشتاج حمل وسم #حزب_الله_مصدر_المخدرات بعد اعتقال عناصر مرتبطة بحزب الله اللبناني في عدد من دول العالم مؤخراً بتهمة تهريب المخدرات, أشارت التقارير الاعلامية أنهم يقفون وراء شبكة واسعة تدر إيرادات ضخمة تستخدم في تمويل الحزب التابع لإيران.

وأوضحت التقارير، أن هناك عمليات سرية عادة ما كانت تشترك فيها أكثر من دولة، مشيرة إلى أن الحزب المدعوم من إيران، استخدم ملايين الدولارات من العائدات من تجارة المخدرات غير الشرعية لشراء أسلحة وتمويل عملياته في سوريا.

وكشفت التقارير، أن حزب الله يقوم بالسيطرة على الكثير من المعامل التي تنتج الهيروين وتصنيع الكوكايين حيث يتم تهريب المادة الخام من البرازيل والباراغوي، ويسيطر بالتالي على بيع المنتج النهائي محليا ودوليا.

وهاجم الناشطون الحزب في الهاشتاج الذي اجتاح تويتر منتقدين سياسات الحزب, متهمين إياه بأنه سبب البلاء الذي يحل على البلدان العربية والعالم حسب ما رصدت “وطن” من تغريدات ضمن الهاشتاج.

#حزب_الله_مصدر_المخدرات

حزب اللات هم مصدرلكل خراب ودمارفي هذاالعالم

بالذات على الإسلام والمسلمين

فهم مستنقعات آسنه تتغذى منها

كل فرق الظلال. — ™REEM AL_HamdaN (@msa20202010) July 9, 2017

اي خراب على الدول العربية من عندهم ماجابو شيء جديد #حزب_الله_مصدر_المخدرات — حسام بن عبدالله (@husam_alsarhan) July 9, 2017

اقذر واوسخ منظمة عرفها التاريخ #حزب_الله_مصدر_المخدرات — علي احمد الزهراني (@Ali1Jeddah) July 9, 2017

جماعه حزب الله وصلت النذاله والخسه والانحطاط الاخلافي بشراء البنات لبيوت الدعاره وشراء الشباب لقتالهم في سوريا #حزب_الله_مصدر_المخدرات — مجرد رأي (@JuStThOuGht3) July 9, 2017

#حزب_الله_مصدر_المخدرات

حزب العهر ما وجد شيئاا حرمه الله

الا فعله ستدور الايام عليه قريبا قتله الاطفال — سفلينغ ❤ (@HS3edh2) July 9, 2017

#حزب_الله_مصدر_المخدرات عاثو بالارض فسادا ، هجرو وقتلو وزنو وتربصو .. باذن الله سنرى نهايتهم وسنفرح لها .. — عبدالعزيز الكناني ' (@abotmrh11) July 9, 2017

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