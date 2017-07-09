دشن ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “”, هاشتاج حمل وسم #حزب_الله_مصدر_المخدرات بعد اعتقال عناصر مرتبطة بحزب الله اللبناني في عدد من دول العالم مؤخراً بتهمة تهريب المخدرات, أشارت التقارير الاعلامية أنهم يقفون وراء شبكة واسعة تدر إيرادات ضخمة تستخدم في تمويل الحزب التابع لإيران.

 

وأوضحت التقارير، أن هناك عمليات سرية عادة ما كانت تشترك فيها أكثر من دولة، مشيرة إلى أن الحزب المدعوم من ، استخدم ملايين الدولارات من العائدات من تجارة المخدرات غير الشرعية لشراء أسلحة وتمويل عملياته في سوريا.

 

وكشفت التقارير، أن يقوم بالسيطرة على الكثير من المعامل التي تنتج وتصنيع حيث يتم تهريب المادة الخام من والباراغوي، ويسيطر بالتالي على بيع المنتج النهائي محليا ودوليا.

 

وهاجم الناشطون الحزب في الهاشتاج الذي اجتاح تويتر منتقدين سياسات الحزب, متهمين إياه بأنه سبب البلاء الذي يحل على البلدان والعالم حسب ما رصدت “وطن” من تغريدات ضمن الهاشتاج.

 

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