أعلن النائب العام القطري علي بن فطيس المري، الأحد، عن تدشين لجنة المطالبة بالتعويضات عن “الأضرار التي نتجت عن الحصار” الذي تعرضت له دولة قطر، على حد تعبيره.

وقال المري، في مؤتمر صحفي، إن هذه “اللجنة ستقوم باستقبال جميع الطلبات سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص أو الأشخاص. وبعد ذلك ستقوم هذه اللجنة بفرز الطلبات لمباشرة الإجراءات فيها سواء كانت من اختصاص القضاء المحلي أو أي قضاء في أي دولة أخرى وسنقوم بتوكيل مكاتب محاماة للمطالبة بهذه التعويضات”، مشيرا إلى أن اللجنة ستكون برئاسته وعضوية وزارتي العدل والخارجية.

وعن موقف اللجنة إذا جرى التوصل إلى حل للأزمة السياسية، قال المري إن “ما يفرق العمل القانوني عن العمل السياسي هو أن العمل القانوني له ديمومة واستمرار ولا يخضع للمزاج، أما العمل السياسي فقد يخضع للمزاج، لذلك أي ضرر وقع على أشخاص لا يمكن أن يكيف إلا بالقانون وأي ضرر وقع لا يمكن جبره إلا بالمطالبة بالتعويض عنه”.

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