في إطار حملته الممنهجة ضد ، زعم نائب رئيس شرطة والمقرب من ولي عهد ، أن الملك (الملك المؤسس)، منح دولة ثلث أراضيها، بحسب قوله.

 

وقال “خلفان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع الاتدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” منتقدا الملك عبد العزيز آل سعود لعدم ضم قطر للمملكة:” الله يرحم الملك عبد العزيز اللي عطاكم ثلث اراض قطر من الاراضي ..لوضمكم للرياض كان ابرك”.

 

وكان الكاتب الصحفي السعودي، تركي الدعجاني، قد ردد نفس ادعاءات “خلفان” قائلا:” قد يخفى على الكثير ان الملك سعود -رحمه الله وغفر له- منح اراضي من السعودية لقطر .. اكبر من ربع مساحتها”.

 

وتبعه في ذلك الكاتب الصحفي، خالد المطرفي، الذي غرد بتدوبنة مشابهة تثبت بأن الملقن لهما جهة واحدة مع تغيير بعض الكلمات، مع ذكر اسم الملك سعود بدلا من الملك عبد العزيز، قائلا: ” للتاريخ: كثير منا لا يعلم أن الملك سعود – رحمه الله – منح أراضي من #السعودية لـ #قطر ، أكبر من ربع مساحتها يا ناكرين المعروف والجميل”.

 

من جانبه كذب الحساب الرسمي للملك “سعود” على “تويتر” والذي تديره الأميرة فهدة بنت سعود صحة ما جاء على لسان الكاتبين السعوديين، وبالتالي ضمنا ما جاء على لسان “خلفان”.

 

وقال حساب “الملك سعود” في تدوينات له عبر حسابه بتويتر رصدتها “وطن” مكذبا الكاتبين ومطالبا إياهم بالإعتذار والتحقق من معلوماتهما: ” الرجاء وضع المرجع لهذه المعلومة ، لان كما هو معروف ان في 1965 وقعت قطر والسعودية اتفاقا يقضي باتخاذ ترسيم الحدود بينهم”.

 

وأضاف قائلا: ” ترسيم الحدود بين #المملكة__السعودية و #قطرتم في١٩٦٥والتبادل الدبلوماسي في ١٩٧١،وهذان التاريخان كانافي عهد وليس الملك سعود”.

 

وتابع: ” التاريخ يبقى والتغريدة تزول مع الزمن هي وناشرها ومصداقيته .فنصيحة لمن ينشر اي اخبار كاذبة وغير موثقة ان هذا الزمن ليس زمنها “.

 

وأكد على أن ” #الملك_سعود لم يفرط في أي جزأ من أجزاء #المملكة_العربية_السعودية لأي كان، و#البريمي قسمت بين والإمارات بعده.ام القرى الموافق 1956/02/03″.

وأوضح بأن: ” مصدرهذه المعلومة الخطأ التي وزعت على مستخدمي تويتروتم نشرهامن @Almatrafi [email protected] دون توثيق لهايثبت انهم يتلقون ويبثون معلومات خاطئة”.

 

واختتم تدويناته مؤكد أن: ” هذه المعلومات التي ينشروهامصدرها التشويش على تاريخ أحدملوك #المملكة_العربية_السعودية بالعلم ان ترسيم الحدودمع #قطرتم في ١٩٦٥من #الملك_فيصل”.

 

 

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