في إطار حملته الممنهجة ضد قطر، زعم ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي، أن الملك عبد العزيز آل سعود (الملك المؤسس)، منح دولة قطر ثلث أراضيها، بحسب قوله.

وقال “خلفان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع الاتدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” منتقدا الملك عبد العزيز آل سعود لعدم ضم قطر للمملكة:” الله يرحم الملك عبد العزيز اللي عطاكم ثلث اراض قطر من الاراضي السعودية..لوضمكم للرياض كان ابرك”.

الله يرحم الملك عبد العزيز اللي عطاكم ثلث اراض قطر من الاراضي السعودية..لوضمكم للرياض كان ابرك — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 9, 2017

وكان الكاتب الصحفي السعودي، تركي الدعجاني، قد ردد نفس ادعاءات “خلفان” قائلا:” قد يخفى على الكثير ان الملك سعود -رحمه الله وغفر له- منح اراضي من السعودية لقطر .. اكبر من ربع مساحتها”.

قد يخفى على الكثير

ان الملك سعود -رحمه الله وغفر له-

منح اراضي من السعودية لقطر .. اكبر من ربع مساحتها

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.#تنظيم_الحمدين pic.twitter.com/9B4ECd9BAN — تركي الدعجاني 🇸🇦 (@zzyzoom) July 5, 2017

وتبعه في ذلك الكاتب الصحفي، خالد المطرفي، الذي غرد بتدوبنة مشابهة تثبت بأن الملقن لهما جهة واحدة مع تغيير بعض الكلمات، مع ذكر اسم الملك سعود بدلا من الملك عبد العزيز، قائلا: ” للتاريخ: كثير منا لا يعلم أن الملك سعود – رحمه الله – منح أراضي من #السعودية لـ #قطر ، أكبر من ربع مساحتها يا ناكرين المعروف والجميل”.

للتاريخ:

كثير منا لا يعلم أن الملك سعود – رحمه الله – منح أراضي من #السعودية لـ #قطر ، أكبر من ربع مساحتها يا ناكرين المعروف والجميل pic.twitter.com/7cNFFqfJst — خالد المطرفي (@Almatrafi) July 7, 2017

من جانبه كذب الحساب الرسمي للملك “سعود” على “تويتر” والذي تديره الأميرة فهدة بنت سعود صحة ما جاء على لسان الكاتبين السعوديين، وبالتالي ضمنا ما جاء على لسان “خلفان”.

وقال حساب “الملك سعود” في تدوينات له عبر حسابه بتويتر رصدتها “وطن” مكذبا الكاتبين ومطالبا إياهم بالإعتذار والتحقق من معلوماتهما: ” الرجاء وضع المرجع لهذه المعلومة ، لان كما هو معروف ان في 1965 وقعت قطر والسعودية اتفاقا يقضي باتخاذ ترسيم الحدود بينهم”.

الرجاء وضع المرجع لهذه المعلومة ، لان كما هو معروف ان في 1965 وقعت قطر والسعودية اتفاقا يقضي باتخاذ ترسيم الحدود بينهم. https://t.co/4ewwVFbuVn — الملك سعود (@kingsaud) July 7, 2017

وأضاف قائلا: ” ترسيم الحدود بين #المملكة_العربية_السعودية و #قطرتم في١٩٦٥والتبادل الدبلوماسي في ١٩٧١،وهذان التاريخان كانافي عهد الملك فيصل وليس الملك سعود”.

ترسيم الحدود بين #المملكة_العربية_السعودية و #قطرتم في١٩٦٥والتبادل الدبلوماسي في ١٩٧١،وهذان التاريخان كانافي عهدالملك فيصل وليس الملك سعود. pic.twitter.com/Ld8FsPqolA — الملك سعود (@kingsaud) July 7, 2017

وتابع: ” التاريخ يبقى والتغريدة تزول مع الزمن هي وناشرها ومصداقيته .فنصيحة لمن ينشر اي اخبار كاذبة وغير موثقة ان هذا الزمن ليس زمنها “.

٤- فالتاريخ يبقى والتغريدة تزول مع الزمن هي وناشرها ومصداقيته .فنصيحة لمن ينشر اي اخبار كاذبة وغير موثقة ان هذا الزمن ليس زمنها . — الملك سعود (@kingsaud) July 7, 2017

وأكد على أن ” #الملك_سعود لم يفرط في أي جزأ من أجزاء #المملكة_العربية_السعودية لأي كان، و#البريمي قسمت بين عدن والإمارات بعده.ام القرى الموافق 1956/02/03″.

#الملك_سعود لم يفرط في أي جزأ من أجزاء #المملكة_العربية_السعودية لأي كان، و#البريمي قسمت بين عدن والإمارات بعده.ام القرى الموافق 1956/02/03 pic.twitter.com/8gNXfoem5M — الملك سعود (@kingsaud) July 7, 2017

وأوضح بأن: ” مصدرهذه المعلومة الخطأ التي وزعت على مستخدمي تويتروتم نشرهامن @Almatrafi [email protected] دون توثيق لهايثبت انهم يتلقون ويبثون معلومات خاطئة”.

١-مصدرهذه المعلومةالخطأالتي وزعت على مستخدمي تويتروتم نشرهامن @Almatrafi و@zzyzoomوغيرهم دون توثيق لهايثبت انهم يتلقون ويبثون معلومات خاطئة pic.twitter.com/SnYdMDUMA1 — الملك سعود (@kingsaud) July 7, 2017

واختتم تدويناته مؤكد أن: ” هذه المعلومات التي ينشروهامصدرها التشويش على تاريخ أحدملوك #المملكة_العربية_السعودية بالعلم ان ترسيم الحدودمع #قطرتم في ١٩٦٥من #الملك_فيصل”.

٢-وهذه المعلومات التي ينشروهامصدرها التشويش على تاريخ أحدملوك #المملكة_العربية_السعوديةبالعلم ان ترسيم الحدودمع #قطرتم في ١٩٦٥من #الملك_فيصل pic.twitter.com/2mYV3VRvt8 — الملك سعود (@kingsaud) July 7, 2017

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