أثار خبرٌ نشرته قناة “العربية” على موقعها الإلكترونيّ، معنونةً إيّاه بـِ”قطر تعاني من نقص باحتياطاتها من المياه العذبة”، سخريةً من مغردي “تويتر”.

إذ تهكّم بعضُ المغرّدين على خبر “العربية”، بربطه بطريقةٍ فكاهية بالاعلامي القطريّ المعروف “عبد الله العذبة”، نظراً لورود كلمة “العذبة” في خبر القناة وتشابهه باسم عائلة رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية.

@A_AlAthbah @AlArabiya ابشركم عندنا محطة راس لفان تغطي و تزيد المياه العذبة و عندنا ولد العذبة مكفي و يغني عن هل قطر و مغرق دول الحصار 😂 pic.twitter.com/UraKYJywQE — Ahmed احمد القطري (@Ahmedani_Kafood) ٩ يوليو، ٢٠١٧

افا نقص بالمياه العذبة وسكسوكة @A_AlAthbah موجودة .. شخبار خبير المعدة القطرية 😂😂😂 https://t.co/uds1HrfbPC — Abdulmoiz (@abdulmoiz1990) ٩ يوليو، ٢٠١٧

كفاية ان عندنا عبدالله العذبه شنبي اكثر من جي بعد 🙄😂 — لا غالب الا الله (@iixri0) ٩ يوليو، ٢٠١٧

مو محتاجين المياه العذبه كافي عبدالله العذبه قاعد يجلدكم — Nawaf Alsharraki (@alsharraki) ٩ يوليو، ٢٠١٧

من قال ماعندنا مياة عذبة ؟

ماتشوفون عبدالله العذبة محاصر المياة الجوفية بين سكسوكته

😆😆😆 — السليطي (@alsulaiti_ak47) ٩ يوليو، ٢٠١٧

يُشار إلى أن ”العربية” منذ بداية الازمة الخليجية تشن حرباً قذرة ضد قطر وتحاول زعزعة استقرارها السياسي والإقتصادي بتوجيه كل سهامها ضد الدوحة وأميرها.

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