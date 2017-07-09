أثار خبرٌ نشرته قناة “” على موقعها الإلكترونيّ، معنونةً إيّاه بـِ” تعاني من نقص باحتياطاتها من ”، سخريةً من مغردي “”.

إذ تهكّم بعضُ المغرّدين على خبر “العربية”، بربطه بطريقةٍ فكاهية بالاعلامي القطريّ المعروف “”، نظراً لورود كلمة “العذبة” في خبر القناة وتشابهه باسم عائلة رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية.

يُشار إلى أن ”العربية” منذ بداية الازمة الخليجية تشن حرباً قذرة ضد قطر وتحاول زعزعة استقرارها السياسي والإقتصادي بتوجيه كل سهامها ضد الدوحة وأميرها.

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