شن الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة”، الدكتور ، هجوما عنيفا على من وصفهم بـ”الذباب الإلكتروني” المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلا: هل يشرف القيادة أن يمثلهم هؤلاء؟

 

وقال “القاسم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الذباب الالكتروني الذي ينشر قذاراته في تويتر باسم السعوديين ويضع صور على حساباته لا يمثل السعوديين بل يسيء لهم حكومة وشعباً”.

 

وأضاف قائلا: ” غالبية الحسابات التي تشتم الاخرين بأسماء سعودية وتضع صورة الملك تستخدم كلمة “زق” و”كلب” كثيراً. هل يشرّف القيادة السعودية ان يمثلها هؤلاء؟”.

 

وأكد “القاسم” على أن ” غالبية توقفوا عن الكتابة في توتير بعد ازمة الخليج بسبب الخوف من العقوبات، ومن يغردون هم جماعة الذباب الالكتروني والمباحث وطرف ثالث”.

 

وفي إشارة مباشرة للسعودية، قال “القاسم”: ” لو بعض بستخدم خمسة بالمائة من عنترياته وبطولاته التويترية لكانوا حرروا بلاد السند والهند… واليمن… وبلاد الغال”.

 

واختتم تدويناته ساخرا من العنتريات التويترية قائلا: ” ايها العرب:إبعاد الحوثيين عن قراكم ومدنكم الحدودية افضل الف مرة من عنترياتكم وتهديداتكم التويترية الفارغة. زملوط بن طاعج الشلاليح الثاني عشر”.

يشار إلى أن موقع التدوين المصغر، قد عج بالعديد من المعرفات المجهولة التي تهاجم لصالح السعودية منذ بداية الأزمة بين دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) من جهة، وقطر من جهة أخرى.

 

وأكد العديد من المحللين، بأن هذه المعرفات تتبع لما يسمى “الجيش الإلكتروني” الذي أسسه ويدعمه المستشار في السعودي، ، المقرب من ولي العهد .

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