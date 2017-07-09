شن الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة”، الدكتور فيصل القاسم، هجوما عنيفا على من وصفهم بـ”الذباب الإلكتروني” المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلا: هل يشرف القيادة السعودية أن يمثلهم هؤلاء؟

وقال “القاسم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الذباب الالكتروني الذي ينشر قذاراته في تويتر باسم السعوديين ويضع صور القيادة السعودية على حساباته لا يمثل السعوديين بل يسيء لهم حكومة وشعباً”.

الذباب الالكتروني الذي ينشر قذاراته في تويتر باسم السعوديين ويضع صور القيادة السعودية على حساباته لا يمثل السعوديين بل يسيء لهم حكومة وشعباً — فيصل القاسم (@kasimf) July 8, 2017

وأضاف قائلا: ” غالبية الحسابات التي تشتم الاخرين بأسماء سعودية وتضع صورة الملك تستخدم كلمة “زق” و”كلب” كثيراً. هل يشرّف القيادة السعودية ان يمثلها هؤلاء؟”.

غالبية الحسابات التي تشتم الاخرين بأسماء سعودية وتضع صورة الملك تستخدم كلمة "زق" و"كلب" كثيراً. هل يشرّف القيادة السعودية ان يمثلها هؤلاء؟ — فيصل القاسم (@kasimf) July 8, 2017

وأكد “القاسم” على أن ” غالبية المغردين توقفوا عن الكتابة في توتير بعد ازمة الخليج بسبب الخوف من العقوبات، ومن يغردون هم جماعة الذباب الالكتروني والمباحث وطرف ثالث”.

غالبية المغردين توقفوا عن الكتابة في توتير بعد ازمة الخليج بسبب الخوف من العقوبات، ومن يغردون هم جماعة الذباب الالكتروني والمباحث وطرف ثالث — فيصل القاسم (@kasimf) July 8, 2017

وفي إشارة مباشرة للسعودية، قال “القاسم”: ” لو بعض العرب بستخدم خمسة بالمائة من عنترياته وبطولاته التويترية لكانوا حرروا بلاد السند والهند… واليمن… وبلاد الغال”.

لو بعض العرب بستخدم خمسة بالمائة من عنترياته وبطولاته التويترية لكانوا حرروا بلاد السند والهند… واليمن… وبلاد الغال — فيصل القاسم (@kasimf) July 8, 2017

واختتم تدويناته ساخرا من العنتريات التويترية قائلا: ” ايها العرب:إبعاد الحوثيين عن قراكم ومدنكم الحدودية افضل الف مرة من عنترياتكم وتهديداتكم التويترية الفارغة. زملوط بن طاعج الشلاليح الثاني عشر”.

ايها العرب:إبعاد الحوثيين عن قراكم ومدنكم الحدودية افضل الف مرة من عنترياتكم وتهديداتكم التويترية الفارغة.

زملوط بن طاعج الشلاليح الثاني عشر — فيصل القاسم (@kasimf) July 8, 2017

يشار إلى أن موقع التدوين المصغر، قد عج بالعديد من المعرفات المجهولة التي تهاجم قطر لصالح السعودية منذ بداية الأزمة بين دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) من جهة، وقطر من جهة أخرى.

وأكد العديد من المحللين، بأن هذه المعرفات تتبع لما يسمى “الجيش الإلكتروني” الذي أسسه ويدعمه المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان.

Also published on Medium.