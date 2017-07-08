(وطن – خاص) أمَرَ وزيرُ الثقافة والإعلام السّعوديّ “عواد العواد”، بإيقاف المذيع بالقناة السعودية “محمد الذيابي” عن العمل؛ بعد الضجّة التي أثارها عندما أخطأ في نطق اسم العاصمة الألمانية.

وجاءَ قرار الوزير السعوديّ “حرصاً وإهتماماً منه على المحتوى الإعلامي وظهوره بالشكل اللائق للقنوات السعودية”. وفقَ ما ذكرت وسائل إعلام سعوديّة

يُشار إلى أنّ المذيع “الذيابي” اصبح مثارَ سُخريةٍ واسعة على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بعدما أخطأ وقال إنّ العاصمة الألمانية “همبرغر” بدلاً من برلين.

وكان المذيع السعوديّ يتحدث الى مراسل القناة المتواجد في العاصمة الألمانية، برلين، عن قمة مجموعة العشرين التي انطلقت الجمعة.

وحينما انتهى المراسل من حديثه، شكره المذيع “الذيابي” من استوديوهات القناة السعودية في الرياض قائلاً: “الزميل جبريل أبو ودية حدّثتنا من العاصمة الألمانية همبرغر .. شكراً جزيلاً لك”!.

والغريب في ما حدث، أن العاصمة الألمانية هي برلين، وليست مدينة “هامبورغ”، التي أخطأ فيها المذيع السعودي وقال عنها “همبرغر”، وهو ما عرّضه لسخرية من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

Also published on Medium.