أبدى الاعلاميّ بقناة الجزيرة، جمال ريان، تعاطفه الشديد مع المذيع السعودي “محمد الذيابي”، الذي تعرّض لانتقادات واسعة بعد أنّ أخطأ في اسم العاصمة الألمانية، وقال عنها “همبرغر”، ومع المذيعة المصرية التي وصفت اجتماع الدول التي تحاصر قطر، باجتماع الدول الراعية للإرهاب.

وقال “ريان” إن الحديث عن ايقاف الاعلامي السعودي عن العمل، “ليس حلا”، وإنما معالجة المشكلة تأتي عبر دورات تدريبية.

أبدي تعاطفي الشديد مع المذيع السعودي الذي أوقف بسبب خطأ العاصمة الألمانية همبرغر،ايقافه ليس حلا، إنما عبر دورات تدريبية #الخليج #السعودية — جمال ريان (@jamalrayyan) ٨ يوليو، ٢٠١٧

يُشار إلى أنّ المذيع “الذيابي” اصبح مثارَ سُخريةٍ واسعة على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بعدما أخطأ وقال إنّ العاصمة الألمانية “همبرغر” بدلاً من برلين.

وكان المذيع السعوديّ يتحدث الى مراسل القناة المتواجد في العاصمة الألمانية، برلين، عن قمة مجموعة العشرين التي انطلقت الجمعة.

وحينما انتهى المراسل من حديثه، شكره المذيع “الذيابي” من استوديوهات القناة السعودية في الرياض قائلاً: “الزميل جبريل أبو ودية حدّثتنا من العاصمة الألمانية همبرغر .. شكراً جزيلاً لك”!.

وعبّر الاعلامي السعودي عن أسفه بأن يتم نسف هذه مسيرته الإعلامية لمجرد “زلة لسان”. كما قال

وقال “الذيابي” إن ما صدر منه من خطأ في اسم المدينة “هامبورغ” لم يكن من جهل أو نقص ثقافة، أو عدم معرفة باسم المدينة، بقدر ما كانت زلة لسان، بسبب إرهاق جسدي ونفسي اعتراه ذلك اليوم. وفق قوله

وأضاف: “لستُ أول ولا آخر مذيع يخطئ، وكنت أتمنى من الناس معرفة الظروف، التي نعمل فيها قبل إطلاق الأحكام المسبقة”.

وقال الذيابي إنه أصيب بالإحباط جراء الإساءات التي طالته وطالت عائلته، مبيناً أنه يعمل في مجال الإذاعة والتلفزيون منذ 16 عاماً، وكان طيلة هذا الوقت مثالاً للانضباط والالتزام والمهنية، ومن المؤسف أن يتم نسف هذه المسيرة لمجرد زلة لسان.

كما وعبّر الاعلامي جمال ريان عن تعاطفه مع المذيعة المصرية التي قالت عن الدول الأربعة المحاصرة لقطر بالراعية للارهاب، وشدّد على أنّ الحل يكون بتدريبها وليس وقفها عن العمل.

أيضا أبدي تعاطفي الشديد مع المذيعة المصرية التي قالت عن الدول الأربعة المحاصرة لقطر بالراعية للارهاب الحل بتدريبها ليس وقفها #مصر — جمال ريان (@jamalrayyan) ٨ يوليو، ٢٠١٧

وكانت وصفت مذيعة قناة “ON E”، اجتماع الدول التي تحاصر قطر، باجتماع الدول الراعية للإرهاب.

وقالت المذيعة أثناء تحولها لنقل صور مباشرة من الاجتاع الذي ضم وزراء خارجية (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في العاصمة المصرية القاهرة: “نعرض لكم لقطات من اجتماع الدول الداعمة للإرهاب” لتعدل كلامها قائلة” الدول الأربعة الداعمة للإرهاب”.

تغطية قناة مصرية لاجتماع الدول الداعمة للارهاب في القاهرة اليوم#انتهت_المهله_ياقطر pic.twitter.com/kpoaV58Dgq — عبدالرحمن القحطاني (@qahtani76) ٥ يوليو، ٢٠١٧

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