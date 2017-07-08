قال أمير حسين عبد اللهيان، مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، إن الدول التي تحاصر وتقف بجانب اليوم ستكون ضحية السياسات المقبلة.

 

أضاف، عبد اللهيان، في تغريدة باللغتين العربية والفارسية، على موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”، “الدول الأربعة التي تقف الیوم بجانب المملکة السعودیة ضد دولة قطر ستصبح ضحیة للسعودیة. ریاض لیست معتمداً سیاسیاً و موثوقاً جیداً للعرب”.

أوضح، مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، أن الرياض لم تعد محل ثقة بالنسبة لكثير من ، وذلك بفعل ما وصفها بالسياسات غير المدروسة.

 

تفاقمت الأزمة بين الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى، في الـ 5 من الشهر الماضي، وقطعت هذه الدول علاقاتها كافة مع قطر وفرضت عليها سلسة من الإجراءات العقابية.

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