قال أمير حسين عبد اللهيان، مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، إن الدول التي تحاصر قطر وتقف بجانب السعودية اليوم ستكون ضحية السياسات السعودية المقبلة.

أضاف، عبد اللهيان، في تغريدة باللغتين العربية والفارسية، على موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”، “الدول الأربعة التي تقف الیوم بجانب المملکة السعودیة ضد دولة قطر ستصبح ضحیة للسعودیة. ریاض لیست معتمداً سیاسیاً و موثوقاً جیداً للعرب”.

الدول الأربعة التی تقف الیوم بجانب المملکة السعودیة ضد دولة قطر ستصبح ضحیة للسعودیة. ریاض لیست معتمداً سیاسیاً و موثوقاً جیداً للعرب. — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) July 7, 2017

أوضح، مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، أن الرياض لم تعد محل ثقة بالنسبة لكثير من الدول العربية، وذلك بفعل ما وصفها بالسياسات غير المدروسة.

تفاقمت الأزمة بين الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى، في الـ 5 من الشهر الماضي، وقطعت هذه الدول علاقاتها كافة مع قطر وفرضت عليها سلسة من الإجراءات العقابية.

٤ كشور كه امروز در كنار عربستان و عليه قطرند هم توسط سعودي قرباني خواهند شد.رياض ديگر تكيه گاه سياسي خوب و قابل اعتماد براي اعراب نيست. pic.twitter.com/5tDjLTJe2F — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) July 7, 2017

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