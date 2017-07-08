تحدّث الإعلامي السعوديّ “محمد الذيابي”، بعد الضجّة التي أثارها عندما أخطأ في نطق اسم المدينة الألمانية “هامبورغ” وقال عنها “هامبرغر”، معبّراً عن أسفه بأن يتم نسف هذه مسيرته الإعلامية لمجرد “زلة لسان”. كما قال

وقال “الذيابي” إن ما صدر منه من خطأ في اسم المدينة “هامبورغ” لم يكن من جهل أو نقص ثقافة، أو عدم معرفة باسم المدينة، بقدر ما كانت زلة لسان، بسبب إرهاق جسدي ونفسي اعتراه ذلك اليوم. وفق قوله

وأضاف: “لستُ أول ولا آخر مذيع يخطئ، وكنت أتمنى من الناس معرفة الظروف، التي نعمل فيها قبل إطلاق الأحكام المسبقة”.

وقال الذيابي للعربية إنه أصيب بالإحباط جراء الإساءات التي طالته وطالت عائلته، مبيناً أنه يعمل في مجال الإذاعة والتلفزيون منذ 16 عاماً، وكان طيلة هذا الوقت مثالاً للانضباط والالتزام والمهنية، ومن المؤسف أن يتم نسف هذه المسيرة لمجرد زلة لسان.

يُشار إلى أنّ المذيع “الذيابي” اصبح مثارَ سُخريةٍ واسعة على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بعدما أخطأ وقال إنّ العاصمة الألمانية “همبرغر” بدلاً من برلين.

وكان المذيع السعوديّ يتحدث الى مراسل القناة المتواجد في العاصمة الألمانية، برلين، عن قمة مجموعة العشرين التي انطلقت الجمعة.

وحينما انتهى المراسل من حديثه، شكره المذيع “الذيابي” من استوديوهات القناة السعودية في الرياض قائلاً: “الزميل جبريل أبو ودية حدّثتنا من العاصمة الألمانية همبرغر .. شكراً جزيلاً لك”!.

والغريب في ما حدث، أن العاصمة الألمانية هي برلين، وليست مدينة “هامبورغ”، التي أخطأ فيها المذيع السعودي وقال عنها “همبرغر”، وهو ما عرّضه لسخرية من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

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