رجل يقفز من علو بعد حريق في مبنى بوزراة المالية في السلفادور

(وطن – خاص) أظهرت لقطاتٌ صادمة لحظة قيام رجلٍ بالقفز من الطابق التاسع من مبنى وزارة المالية في السلفادور، هرباً من النيران التي اندلعت في المبنى.

وأدى الحريق الذي وقع يوم الجمعة إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 22 آخرين.

وقال مسؤولو خدمات الطوارئ ان الرجل الذي قفز من المبنى اثناء اندلاع الحريق، قد نجا من الموت، لكنه في حالة خطيرة في المستشفى.

وقال “سلفادور سانشيز سيرين”، رئيس السلفادور، إنّ امرأةً واحدةً توفيت إثر الحريق بينما توفي شخص اخر في المستشفى. وكان ثلاثة أشخاص آخرين في حالة سيئة.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ “كارلوس فونتس” إن قلة من الناس قفزوا من الطابقين الخامس والسادس من المبنى المحترق، مما تسبب في اصابات.

وقال “فوينتيس” انه تم اجلاء حوالي 50 شخصا من المبنى ونقل 25 شخصا الى المستشفى لتلقى العلاج بسبب الحروق واستنشاق الدخان.

وارسلت الحكومة مروحيات لانقاذ الاشخاص في مبنى الوزارة، حيث اظهر شريط فيديو اعمدة سميكة من الدخان المتدفق من المبنى.

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