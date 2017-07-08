مصرع عروس برازيلية بتحطم مروحية كانت تقلها الى حفل زفافها

لقيت عروسٌ برازيلية مع 3 آخرين، كانوا على متنِ طائرةٍ مصرعهم جميعاً، إثرَ سقوط وتحطم الطائرة التي كانت تقلها إلى حفل زفافها في غابة قبل أميال قليلة من وصولها إلى موقع الاحتفالية في كنيسة كانت ستشهد مراسم عقد الزواج.

وكشف مقطع فيديو مؤثر، اللحظات الأخيرة للعروس التي كانت تعد مفاجأة لعريسها المنتظر بوصولها على متن مروحية، حيث وقع الحادث في مدينة سان باولو البرازيلية.

وبدت العروس الجميلة في المقطع وهي على ظهر المروحية سعيدة ومنفعلة ممسكة بيد شقيقها، وبعد لحظات ظهرت على وجهها علامات التوتر من جراء اهتزازات غير طبيعية، وفجأة تتحطم الطائرة.

ويرصد الفيديو المؤثر اللحظات الأخيرة للضحايا على متن الطائرة وصوت صراخهم قبيل الرحيل. ورغم حادث التحطم، استمرت الكاميرا في العمل وتسجيل اللحظات القاسية.

وقضت العروس روزماري سيلفا مع 3 آخرين: الطيار وشقيقها والمصورة المفترضة لحفل الزواج، وكانت حاملا بجنين عمره 6 أشهر، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكان خطيب العروس، أوديرلي داماسينو، 32 عاما، ينتظر عروسه في موقع الاحتفال دون أن يعلم بنبأ الحادث الأليم.

وأطلقت السلطات البرازيلية المقطع المؤثر ضمن التحقيقات التي أجريت في الحادث الأليم.

واستغرقت الرحلة المأساوية حوالي 15 دقيقة، وقيل وقتها إن الأحوال الجوية السيئة وراء الكارثة.

ورجح محققون من جراء تحليل الفيديو أن تكون أخطاء الطيار، بيترسون بنهيرو، وراء الكارثة.

وكان حلم العروس منذ طفولتها أن تصل إلى حفل زفافها على متن طائرة.

Also published on Medium.