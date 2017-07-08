أثار مواطن سعودي سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، عندما حاول جاهدا اسقاط علم قطر من على بوابة فندق سعودي.

وبحسب الفيديو الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما رصدت “وطن”، فقد حاول السعودي الوصول إلى العلم الذي كان يرفرف إلى جانب العلم السعودي على بوابة الفندق الا أنه فشل وسقط كما هو واضح بالفيديو.

وسخر المعارض السعودي “غانم الدوسري” من الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً في تغريدة ارفق فيها الفيديو حسب رصد “وطن”: “موالي للدب الداشر حاول يسقط علم #قطر فسقط على مؤخرتة وتعرضت الى جروح طفيفيه ولاتزال المحاولات جارية للتواصل مع الداشر للحصول على امر علاج ”

موالي للدب الداشر حاول يسقط علم #قطر فسقط على مؤخرتة وتعرضت الى جروح طفيفيه ولاتزال المحاولات جارية للتواصل مع الداشر للحصول على امر علاج😂

👇 pic.twitter.com/j47LDNtZ6n — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) July 8, 2017

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