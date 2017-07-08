في مشهد أخوي أهدى فريق مركز دراجي قطر الفائز بالمركز الأول في المسابقة الدولية المقامة في ألمانيا تحت عنوان “بطولة التبرع” ‏ميدالياتهم لإخوانهم في الفريق السعودي.

وتعد هذه المسابقة الدولية مبادرة لعمل الخير، حيث يتنافس فيها الدراجون من 35 دولة في جمع التبرعات لأعمال الخير، وينظم مركز دراجي قطر هذه المبادرة سنويا.

وكان ‏مشروع دراجي قطر ‏عبارة عن بناء مدرسة في قطاع غزة المحاصر، بالتعاون ‏مع ‏مؤسسة قطر الخيرية التي تولت ‏المبادرة وتنفيذ المشروع ‏بكلفة إجمالية بلغت نحو 1,1 مليون دولار.

وقد عبر الدراجون الذي تتراوح أعمارهم بين (25 و64 عاما) ‏خمس دول هي ‏بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا‏، ‏ويشارك في البطولة أكثر من أربعمئة دراج.

فريق دراجي #قطر في #ألمانيا

عند فوزهم وإعتلائهم المنصة دعوا فريق #السعودية لتتشكل هذه الصورة الرائعة لتجمع الشعبين رغم الحصار 🇶🇦🇸🇦 pic.twitter.com/X5vPq9PV0Y — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) ٧ يوليو، ٢٠١٧

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