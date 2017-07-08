في مشهد أخوي أهدى فريق مركز دراجي الفائز بالمركز الأول في المسابقة الدولية المقامة في ألمانيا تحت عنوان “” ‏ميدالياتهم لإخوانهم في .

وتعد هذه المسابقة الدولية مبادرة لعمل الخير، حيث يتنافس فيها الدراجون من 35 دولة في لأعمال الخير، وينظم مركز دراجي قطر هذه المبادرة سنويا.

وكان ‏مشروع دراجي قطر ‏عبارة عن المحاصر، بالتعاون ‏مع ‏ التي تولت ‏المبادرة وتنفيذ المشروع ‏بكلفة إجمالية بلغت نحو 1,1 مليون دولار.

وقد عبر الدراجون الذي تتراوح أعمارهم بين (25 و64 عاما) ‏خمس دول هي ‏بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا‏، ‏ويشارك في البطولة أكثر من أربعمئة دراج.

 

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