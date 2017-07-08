قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون السبت إن “حصار” أربع دول عربية لقطر “غير مرحب به”، داعيا السعودية وحلفاءها إلى إنهائه.

وأعرب الوزير عن أمل بلاده أن يجري “وقف للتصعيد” في الأزمة القائمة في الخليج منذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي، وقلل من إمكانية التصعيد العسكري بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

وعقد جونسون صباح السبت محادثات مع نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، على أن يتوجه بعد ذلك إلى قطر.

وقال إن “ما يريد الناس رؤيته هو وقف تصعيد (الأزمة) وتحقيق تقدم نحو معالجة تمويل الإرهاب في المنطقة، وإنهاء هذا الحصار”، معربا عن دعمه لدور الكويت كوسيط في الأزمة.

إمكانية إحراز تقدم

وتوقع جونسون إمكانية إحراز تقدم في جهود تخيف التوتر بين قطر والدول العربية الأربع، إلا أنه استبعد التوصل إلى حل على الفور.

وأضاف الوزير البريطاني في مقابلة تلفزيونية نشرتها وسائل إعلام بعد اجتماع مع مسؤولين حكوميين بارزين في الكويت “انطباعي هو أن بالإمكان إحراز تقدم وهناك سبيل للمضي قدما”.

ولم تفلح جهود الوساطة حتى الآن في تحقيق تقدم معلن لحل الأزمة في الخليج.

وأبدى وزراء خارجية الدول الأربع خلال مؤتمرهم الأخير في القاهرة أسفهم إزاء ما وصفوه بـ”الرد السلبي” للدوحة على مطالب تقدمت بها دول الخليج المقاطعة ومصر لإنهاء الأزمة.

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