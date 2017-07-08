أعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، تصفية 14 شخصا وصفتهم بالـ”مسلحين”، بمحافظة الإسماعيلية، شمال شرقي البلاد.
وقالت الداخلية المصرية، في بيان، إن القتلى “من الكوادر الإرهابية المسلحة بمحافظة شمال سيناء، وتم التعامل معهم بالرصاص ما نتج عنه مصرع 14 شخصا، وأمكن تحديد هوية عدد 5 منهم”.
وذكرت الداخلية أن الخمسة الذين تم تحديد هويتهم، “مطلوب ضبطهم في قضية مرتبطة باتباع أفكار تنظيم داعش الإرهابي”. ;
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تعليق واحد علي “الداخلية المصرية تعلن تصفية “14” مسلحا بالإسماعلية وتصفهم بـ”الارهابيين””
يقتلون المشردين..ويعلنون بكل(بجـــاحة وصبيانيـــة) قتل المسلحين….صحيح..عساكر وبوليس الكفتة..والكحك…والمعكرونة…وقريبا جدا انتاج البمبرز للعساكر فقط لحماية ملابسهم الخارجية من البلل واشياء اخرى…..عساكر اجبن من الرضع.والرتع…