أعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، تصفية 14 شخصا وصفتهم بالـ”مسلحين”، بمحافظة الإسماعيلية، شمال شرقي البلاد.

وقالت الداخلية المصرية، في بيان، إن القتلى “من الكوادر الإرهابية المسلحة بمحافظة شمال سيناء، وتم التعامل معهم بالرصاص ما نتج عنه مصرع 14 شخصا، وأمكن تحديد هوية عدد 5 منهم”.

وذكرت الداخلية أن الخمسة الذين تم تحديد هويتهم، “مطلوب ضبطهم في قضية مرتبطة باتباع أفكار تنظيم داعش الإرهابي”. ;

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