كشف المعارض الاماراتي البارز الدكتور سالم المنهالي استاذ العلاقات الدولية والاعلام عن أن الامارات والسعودية تعملان على إعداد خطة جديدة في اليمن تتمثل بإنهاء حكم عبد ربه منصور هادي الرئيس اليمني الشرعي وإعادة أحمد علي صالح للسلطة.

وقال المنهالي في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. ” أبلغني من أثق به أن #الإمارات و #السعودية تعملان بخطة جديدة في #اليمن عبر انهاء خدمات هادي وإعادة أحمد علي صالح وتقسيم البلد إلى شمال وجنوب “.

أبلغني من أثق به أن #الإمارات و #السعودية تعملان بخطة جديدة في #اليمن عبر انهاء خدمات هادي وإعادة أحمد علي صالح وتقسيم البلد إلى شمال وجنوب — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) July 8, 2017

وأضاف المنهالي في تغريدة اخرى قائلاً ” أبلغني من أثق به أيضاً أنه يجري العمل على خطة لوضع #الاصلاح_اليمنية على قائمة #الإرهاب من قِبل #الإمارات لتبرير إخراجها من المشهد اليمني “.

أبلغني من أثق به أيضاً أنه يجري العمل على خطة لوضع #الاصلاح_اليمنية على قائمة #الإرهاب من قِبل #الإمارات لتبرير إخراجها من المشهد اليمني — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) July 8, 2017

وكان موقع “إنتلجنس أون لاين” الإستخباري الفرنسي، كشف أن مستشار الامن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد، استطاع إقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من رفع يده عن الرئيس اليمني الشرعي، عبد ربه منصور هادي، وإفساح المجال لها لتدبير شؤون الحكم في اليمن.

وكشف الموقع الفرنسي ، أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يأمل في الإطاحة قريبا بالرئيس اليمني الموالي للسعودية، عبد ربه منصور هادي، إذا استطاع إقناع الأمير السعودي “القوي” محمد بن سلمان، وهو ما تم بالفعل.

ووفقا لمصادر الموقع، سافر الجنرال أحمد العسيري، رجل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرجل الثاني في رئاسة المخابرات العامة، إلى أبوظبي في 27 حزيران/يونيو الماضي لمقابلة أحمد صالح، ابن الرئيس السابق علي عبد الله صالح والقائد السابق للحرس الجمهوري وسفير اليمن سابقا في دولة الإمارات.

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