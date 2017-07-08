كشف المعارض الاماراتي البارز الدكتور سالم المنهالي استاذ العلاقات الدولية والاعلام عن أن والسعودية تعملان على إعداد خطة جديدة في اليمن تتمثل بإنهاء حكم عبد ربه منصور هادي الرئيس اليمني الشرعي وإعادة للسلطة.

 

وقال المنهالي في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. ”  أبلغني من أثق به أن # و # تعملان بخطة جديدة في #اليمن عبر انهاء خدمات هادي وإعادة أحمد علي صالح وتقسيم البلد إلى شمال وجنوب “.

وأضاف المنهالي في تغريدة اخرى قائلاً ” أبلغني من أثق به أيضاً أنه يجري العمل على خطة لوضع #_اليمنية على قائمة #الإرهاب من قِبل #الإمارات لتبرير إخراجها من المشهد اليمني “.

وكان موقع “إنتلجنس أون لاين” الإستخباري الفرنسي، كشف أن مستشار الامن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد، استطاع إقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من رفع يده عن الرئيس اليمني الشرعي، عبد ربه منصور هادي، وإفساح المجال لها لتدبير شؤون الحكم في اليمن.

 

وكشف الموقع الفرنسي ، أن ولي عهد أبوظبي يأمل في الإطاحة قريبا بالرئيس اليمني الموالي للسعودية،  عبد ربه منصور هادي، إذا استطاع إقناع الأمير السعودي “القوي” محمد بن سلمان، وهو ما تم بالفعل.

 

ووفقا لمصادر الموقع، سافر الجنرال أحمد العسيري، رجل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرجل الثاني في رئاسة المخابرات العامة، إلى أبوظبي في 27 حزيران/يونيو الماضي لمقابلة أحمد صالح، ابن الرئيس السابق والقائد السابق للحرس الجمهوري وسفير اليمن سابقا في دولة الإمارات.

 

 

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