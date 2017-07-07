عثرت الأجهزة الأمنية الأردنية ظهر الجمعة، على جثة طفل سوري لا يتجاوز عمره 4 سنوات ملقاة بأحد المنازل المهجورة في العاصمة عمان.

وأكد مصدر أمني فضّل عدم الكشف عن اسمه لـ”إرم نيوز”، أنه لدى الكشف على جثة الطفل، تبين أنه قتل نحرًا، حيث تلقى عدة طعنات في منطقة الرقبة.

وبين المصدر، أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق بالحادث للوصول إلى الجاني واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، ولم تعرف حتى اللحظة دوافع الجريمة، وتم نقل جثة الطفل الضحية إلى الطب الشرعي.

ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية، عن مصدر أمني مسؤول، أنه عثر على جرح قطعي كبير بواسطة سكين على رقبة الطفل، وأن المعلومات الأولية تشير إلى وجود شبهة اعتداء جنسي على الطفل .

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