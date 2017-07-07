وجه البنك المركزي العماني جميع المصارف التجارية وشركات الصرافة بتداول الريال القطري بسعر الصرف الرسمي السائد بلا تغيير.

وقال إنه في حال وجود فائض في المخزون من العملة القطرية لدى المصارف أو محال الصرافة، فإن بمقدور هذه المؤسسات صرفها مقابل الريال العماني من الفرع الرئيسي لبنك قطر الوطني بمنطقة روي في مسقط.

وأشار إلى أنه في حالات استثنائية سيقبل البنك المركزي العماني استلام الريال القطري ويصرفه عند الحاجة.

وطالب البنك المركزي جميع المصارف والصرافات بإبلاغ جميع فروعها بهذا التوجيه.

Also published on Medium.