في تحذير جدي يعكس ما يمكن أن تشهده هذه الدول الثلاث على المدى القريب، حذر موقع “قنطرة” الألماني، من إنفجار شبابي قادم في كل من مصر والجزائر والمغرب، لافتًا إلي أن الغالبية العظمي من شباب الدول الثلاث نتاج لأنظمة تعليمية فاشلة، ولن يكونوا مؤهلين على الإطلاق لأغلب الوظائف التي تتيح الفرصة للحراك الاجتماعي.

وقال الباحث السياسي طارق عثمان، في مقاله المنشور بالموقع، إن الكيانات الحاكمة في الدول الثلاث تحظي بدعم من مؤسسات ذات نفوذ، كما تتمتع أيضًا بأدوات فعّالة في القسر والإكراه والتي تعمل كدعائم للاستقرار النسبي، وعلى الرغم من ذلك فإنه قد يحدث زلزال في تلك الدول.

وأشار إلي أن قطاعات السياحة، والبناء، والزراعة من المفترض أن تكون هي الأفضل تجهيزا لاستيعاب هؤلاء الشباب العرب، ولكن ازدهار قطاع السياحة ليس احتمالاً واردًا الآن ــ وخاصة بسبب انبعاث حركات الإسلام السياسي المسلحة، والذي من شأنه أن يجعل منطقة شمال أفريقيا عُرضة لخطر الهجمات الإرهابية لسنوات قادمة.

علاوة على ذلك، تعمل الحصة المتراجعة في سوق المواد الغذائية الأوروبية والاستثمار المتضائل في السوق العقارية على تقويض قدرة الزراعة والبناء علي استيعاب العمال الشباب، وبالتالي فإن العواقب المحتملة لهذا الانفجار الشبابي في شمال أفريقيا تتمثل في تجدد الاضطرابات الاجتماعية، فضلاً عن تدفقات كبيرة محتملة من الهجرة إلي أوروبا.

وأوضح أن دول الخليج كانت توفر عادة صمام أمان إقليميًا، فعلى مدار أكثر من نصف قرن من الزمن، استوعبت دول الخليج الملايين من العمال، من الطبقات المتوسطة الدنيا في الدول العربية المجاورة في المقام الأول، وكان الخليج أيضًا المصدر الرئيسي لرأس المال الاستثماري، ناهيك عن عشرات المليارات من الدولارات من تحويلات العاملين هناك، إلي بقية المنطقة، وكانت دول عربية عديدة تعتبر الخليج الملاذ الأخير للإقراض.

Also published on Medium.