على طريقته الخاصّة، عبّر المعلق الرياضي الجزائري في “bein sport”، حفيظ دراجي، عن “تعاطفه” مع الدول الخليجية الثلاث المحاصرة لقطر.

والتعاطف الذي عبر عنه دراجي يتعلق بما تقول السعودية والإمارات والبحرين إنها حرب من قبلها على الإرهاب ومموليه، وكان هذا أحد الأسباب المعلنة لقرارها قطع العلاقات مع قطر ومحاصرتها.

لكن المعلق الجزائري يمزج في الجزء الأول من تغريدته بين الجد والتهكم، فقد كان جادا في إعلان تعاطفه مع تلك الدول في موقفها من الإرهاب، في حين أنه يبدو أنه يسخر منها حين يقول إنه متعاطف معها حتى في مواجهة أميركا وإسرائيل.

وفي الجزء الثاني من التغريدة يوضح حفيظ دراجي لمحاصري قطر أنه رغم إبدائه تعاطفه معها لم يتعرض للسجن أو التغريم، بخلاف ما سيتعرض له أي مواطن أو مقيم في السعودية أو الإمارات أو البحرين في حال أعلن تعاطفه مع قطر.

وكان يلمح بذلك إلى توعد الدول الثلاث كل من يبدي تعاطفه مع قطر، من مواطنيها أو من المقيمين على أراضيها، وبأي وسيلة كانت، بعقوبات مشددة تصل في الإمارات مثلا إلى 15 عاما سجناً.

ويختم الإعلامي الجزائري التغريدة بالتأكيد على أن الفرق بين قطر ومحاصريها يكمن في معاملة من يعبر عن شعور وجداني ينبغي ألا يخضع للعقاب أو التجريم.

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