أكد المحامي الدولي، محمود رفعت، أن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له وحدة الصاعقة التابعة للفرقة 103 في الجيش المصري في سيناء، نفذه رجال تابعون للقيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان، بالتعاون مع المطاردين القابعين في “جبل الحلال”، على حد قوله.

وقال “رفعت” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تواصل محمد خليفة العجوج (من رجال #محمد_دحلان في #سيناء) مع بعض من في #جبل_الحلال للإشتراك بالهجوم على كتيبة الصاعقة في #قرية_البرث”.

2- تواصل محمد خليفة العجوج (من رجال #محمد_دحلان في #سيناء) مع بعض من في #جبل_الحلال للإشتراك بالهجوم على كتيبة الصاعقة في #قرية_البرث — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) July 7, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى كاشفا كواليس يجهلها الكثيرون قائلا: ” كثير لا يعرف #المجلس_العسكري بعد تسلمه السلطة من #مبارك غير القانون الجنائي في #مصر لاعادة 20 الف جهادي من #أفغانستان وغيرها أدخلهم #سيناء”، مضيفا ” قام #المجلس_العسكري أثناء فتح السجون ألذي أمر به #حبيب_العادلي الموجود في #الإمارات بإخراج الجهاديين بنفسه شريطة نقلهم #جبل_الحلال #سيناء”.

وأوضح “رفعت” أنه ” يتمركز الان في منطقة #جبل_الحلال في #سيناء حوالي 50 الف جهادي لكنهم لا يقومون بأي نشاط الا بتنسيق مع رجال #محمد_دحلان لتجنب القصف الجوي”، كاشفا أن ” هجمات #سيناء وقعت بعدة مدن، #قرية_البرث التي بعد 30 كم عن #رفح و #الجورة جنوب #الشيخ_زويد بإشراف مباشر من محمود إبن #السيسي”.

وأكد “رفعت” أن ” الهجوم على كتيبة الصاعقة في #قرية_البرث في #سيناء تم بثلاث سيارات مفخخة من 3 جهات بهدف أن يخرج من يبقى حيا من الثكنة ليتم قتله بالخارج”.

9- الهجوم على كتيبة الصاعقة في #قرية_البرث في #سيناء تم بثلاث سيارات مفخخة من 3 جهات بهدف أن يخرج من يبقى حيا من الثكنة ليتم قتله بالخارج — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) July 7, 2017

وفجر “رفعت” مفاجأة فيما يتعلق بقائد الكتيبة التي قال الجيش المصري أنه قتل في الهجوم قائلا: ” الكتيبة 103 صاعقة التي أبيدت تقريبا بالكامل لا يقودها العقيد أحمد المنسي منذ أسبوع حيث يحارب في #ليبيا ومات بعد وصوله بيومين في #بنغازي”.

10- الكتيبة 103 صاعقة التي أبيدت تقريبا بالكامل لا يقودها العقيد أحمد المنسي منذ أسبوع حيث يحارب في #ليبيا ومات بعد وصوله بيومين في #بنغازي — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) July 7, 2017

وفيما يتعلق بتفاصيل الهجوم، أوضح “رفعت”: ” بينما كان يتمركز عدد من عصابات #محمد_دحلان بعدة مواقع في #قرية_البرث في #سيناء حاملين أسلحة أر بي جي وكلاشنكوفات لقتل من يخرج هاربا”، مضيفا أن ” الهجوم الثاني في #سيناء اليوم وقع في #الجورة جنوب #الشيخ_زويد بأيدي رجال #محمد_دحلان واستهدف ركب متحرك وسقط به 65 فرد معظمهم قتلى”.

13- الهجوم الثاني في #سيناء اليوم وقع في #الجورة جنوب #الشيخ_زويد بأيدي رجال #محمد_دحلان واستهدف ركب متحرك وسقط به 65 فرد معظمهم قتلى — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) July 7, 2017

وكشف “رفعت” ان من قدم المعلومات لرجال “دحلان” هو مقدم يدعى صلاح جمال الدين: ” وقع الهجوم على الركب الساعة حوالي 7.45 صباحا في #الجورة جنوب #الشيخ_زويد ومن زود رجال #محمد_دحلان بخط السير المقدم صلاح جمال الدين أمس”، موضحا أن ” الهدف من عمليتي اليوم الإرهابيتين في #سيناء هو قيام قوات #السيسي الأيام المقبلة بمضاعفة إحراق مدن وقرى الشريط الحدودي مع #إسرائيل”.

15- الهدف من عمليتي اليوم الإرهابيتين في #سيناء هو قيام قوات #السيسي الأيام المقبلة بمضاعفة إحراق مدن وقرى الشريط الحدودي مع #إسرائيل — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) July 7, 2017

واختتم “رفعت” تدويناته بالكشف عن الهدف لهذه الهجمات بالقول: ” من المحتمل تكرر مجزرتين أو ثلاثة الأسابيع القادمة بمناطق أخرى يريد #السيسي تفريغها تماما من سكانها الذي يتشبث جزء كبير منهم بأرض أجداده”، مضيفا أن ” المدن التي يحرقها #السيسي في #سيناء هي المنطقة المقرر أن يقوم عليها وطن بديل للفلسطينيين باتفاقه مع #إسرائيل وتمويل #الإمارات”.

18- – المدن التي يحرقها #السيسي في #سيناء هي المنطقة المقرر أن يقوم عليها وطن بديل للفلسطينيين باتفاقه مع #إسرائيل وتمويل #الإمارات — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) July 7, 2017

وكان 23 جنديا مصريا على الأقل قد لقوا مصرعهم في هجومين استهدفا نقطتي تفتيش أمنيتين في محافظة شمال سيناء.

من جانبه، قال المتحدث العسكري المصري في بيان، أن الجيش المصري تمكن من تدمير 6 عربات وتصفية أكثر من 40 مسلحا هاجموا نقطة تفتيش عسكرية شمال سيناء.

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