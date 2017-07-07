(وطن – خاص) احرج مغرد يدعى “قاسم الغيثي” مستشار ولي عهد أبوظبي عبدالخالق عبدالله بعد أن علق على خبر نشرته صحيفة “وطن” ضمن تغريداتها متسائلا: “دكتور عبد الخالق؛ لماذا تُصر على خرق سيادة بلادك بمتابعة صحيفة وطن المحجوبه لديكم!؟”

دكتور عبد الخالق؛ لماذا تُصر على خرق سيادة بلادك بمتابعة صحيفة وطن المحجوبه لديكم!؟ — Qasim Al Ghaithi (@Qasimoov) ٧ يوليو، ٢٠١٧

وكان عبدالخالق عبدالله قد عقب على خبر نشرته وطن تحت عنوان “ لدحض ادعاءات دول الحصار .. قطر توافق على فتح كلّ ملفاتها للإستخبارات الألمانية” مستنكرا ان تكون قطر دولة مستقلة وتفتح ملفاتها للمخابرات الألمانية.

إلا انه وبعد عشر دقائق من كتابة تعليقه وحجم السخرية التي طالته بسبب متابعته المستمرة لصحيفة “وطن” قام على الفور بالغاء تعليقه.

وهذه ليست المرة الأولى التي تلغي فيه شخصيات محسوبة على الإمارات تغريدات أو تعليقات تتعلق بالصحيفة المحظورة من الإمارات والمطاردة دائما من قبل أجهزة أمنها.

فقد نشر حبيب الجفري قبل ذلك شتائم بحق الصحيفة تعليقا على موضوع نشرته الصحيفة عنه إلا انه قام بالغاء تغريدته على الفور، ومن المرجح أن تكون أجهزة أمن الإمارات التي تتابع “وطن” تنبه الشخصيات المحسوبة عليها بعدم نشر تغريدات أو تعليقات على التغريدات التي ينشرها حساب “وطن” في تويتر.

عبدالخالق عبدالله أعاد طرح سؤاله عن قطر لكن بدون أن يشير إلى تقرير “وطن” وقد توالت تعليقات القراء عليه:

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