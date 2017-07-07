اعتبرَ المرشد الإيراني علي خامنئي أن القصف الصاروخي، الذي شنته قوات الحرس الثوري من إيران على دير الزور في سوريا، “عبادة”، مُشيداً بالعمليات الصاروخية التي نفذتها القوات الجو- فضائية التابعة للحرس والتي تزامنت مع شهر رمضان.

وقال خلال استقبال مجموعة من قادة الحرس الثوري: “لقد كان إنجازا مميزا، تقبل الله منكم هذه العبادة الرمضانية”.

وشدد خامنئي على ضرورة تكثيف الجهود في مجال الصناعات الصاروخية.بحسب وكالة الأنباء الجمهورية الرسمية (إرنا)

وقال لقادة الحرس الثوري: “انظروا إلى مدى تحسس العدو من السلاح الصاروخي، إذن ينبغي لكم أن تدركوا مدي أهمية إنجازكم هذا”، داعيا إلى تضافر الجهود الجماعية في البلاد.

وكان الحرس الثوري أعلن، في 18 يونيو/ حزيران الماضي، شنه هجوما صاروخيا استهدف ما وصفه بـ”مراكز التجمع والاستناد للإرهابيين التكفيريين” في دير الزور في سوريا، مضيفا أن هذا الهجوم يهدف لـ”معاقبة الضالعين في الجريمة الإرهابية التي وقعت في طهران في 7 يونيو”.

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