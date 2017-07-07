(وطن – خاص) أعلنت شركة “” للإتصالات في ، عن تغيير اسمها الى “”، في لفتةٍ منها للتأكيد على دعمها ووقوفها خلف أمير الشيخ ، في وجه ما يتعرّض له والدّولة من حصار ومقاطعة.

 

وأعلنت شركة “أوريدو – Ooredoo” على حسابها في “فيسبوك وتويتر” عن تغيير اسمها الى “Tamim Almajd”، وقالت: “قطر ستبقى حرة تسمو بروح الأوفياء” .. عميلنا العزيز، تم تحويل اسم شبكة Ooredoo الى “Tamim Almajd”.

وأبدى مستخدمو “Ooredoo” عن سعادتهم لقيام الشركة بتغيير اسمها على الأجهزة الخلوية إلى اسم .

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