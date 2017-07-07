وجهت “شرطة عمان السلطانية” نصيحة لمواطني السلطنة، بعدم التفاعل مع الاحداث التي لا صلة لها بسلطنة عمان، محذرة بأن نتائج هذا الأمر غير محمودة، في إشارة للتعاطف الكبير الذي أبداه الشعب العماني مع قطر في أزمتها مع دول الحصار.

وقالت “شرطة عمان السلطانية” في تغلايدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” التفاعل مع الأحداث التي لا صلة بها ببلدك، تكون نتائجها غير محمودة ويفضل الصمت عنها. #شرطة_عمان_السلطانية #نصيحة #يوم_الجمعة”.

التفاعل مع الأحداث التي لا صلة بها ببلدك، تكون نتائجها غير محمودة ويفضل الصمت عنها.#شرطة_عمان_السلطانية#نصيحة#يوم_الجمعة pic.twitter.com/apw79XraEL — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 7, 2017

يشار بأن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بآراء العمانيين المؤيدة لقطر ومواقفها في مواجهة دول الحصار، مستنكرين هذه الحملة الشرسة ضدها، مؤكدين بأنهم يقفون دوما بجانب المظلوم ضد الظالم.

كما شهدت العلاقات العمانية القطرية تطورا كبيرا خاصة في المجال الاقتصادي، حيث تم فتح أكثر من خط ملاحي بين قطر والسلطنة، في حين أصبحت عمان مركزا لانطلاق السفن التي تحمل الواردات القطرية من تركيا وإيران وغالبية دول العالم بعد أن فرضت عليها دول الجوار حصارا بريا وبحريا وجويا.

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