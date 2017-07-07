نشر رئيس تحرير صحيفة “” القطرية، ، مقطع فيديو لـ””، نجل حاكم محمد بن راشد آل مكتوم، أثناء تواجده في مجمع “” القطري في بريطانيا، رغم تحذيرات بلاده للإماراتيين من زيارته.

 

وقال “العذبة”، في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مرفقاً بها مقطع الفيديو، متسائلاً: “لماذا تجاهل الشيخ ماجد بن محمد آل مكتوم ابن نائب رئيس دولة الشقيقة تحذيرات تيسُس عبر هارودز التي نشرها دليم في ؟

 

ووفقا للفيديو المنشور، فقد ظهر نجل مع عدد من أصدقائه داخل المتجر المملوك للحكومة القطرية، رغم أن وسائل الإعلام والإماراتية قالت في وقت سابق، إن متجر “هارودز” القطري في لندن يتجسس على مواطني الدولتين، وعلى آخرين من .

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