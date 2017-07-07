نشر رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، عبد الله العذبة، مقطع فيديو لـ”ماجد”، نجل حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، أثناء تواجده في مجمع “هاروز” القطري في بريطانيا، رغم تحذيرات بلاده للإماراتيين من زيارته.

وقال “العذبة”، في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مرفقاً بها مقطع الفيديو، متسائلاً: “لماذا تجاهل الشيخ ماجد بن محمد آل مكتوم ابن نائب رئيس دولة الإمارات الشقيقة تحذيرات تيسُس قطر عبر هارودز التي نشرها دليم في الإخبارية؟

ووفقا للفيديو المنشور، فقد ظهر نجل حاكم دبي مع عدد من أصدقائه داخل المتجر المملوك للحكومة القطرية، رغم أن وسائل الإعلام السعودية والإماراتية قالت في وقت سابق، إن متجر “هارودز” القطري في لندن يتجسس على مواطني الدولتين، وعلى آخرين من البحرين.

لماذا تجاهل الشيخ ماجد بن محمد آل مكتوم ابن نائب رئيس دولة #الإمارات الشقيقة تحذيرات تيسُس #قطر عبر هارودز التي نشرها دليم في #الإخبارية؟🤔 pic.twitter.com/n89V4fy6k4 — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) July 6, 2017

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