أغضب على مطالب , ، وزير الدولة للشؤون الخارجية في مما دفعه إلى الخروج بتصريح اعتبر فيه تنقصه المسؤولية والموضوعية، وقوّض الوساطة الكويتية الكريمة قبل أن تبدأ، وجاء في خفته مجاريا لتسريب ورقة المطالَب بلغة مكابرة مسوّفة”، متحدثا عن أنه كان “ساذج الطرح وضعيف الحجة”.

قرقاش قال في سلسلة تصريحات أطلعت عليها “” على “تويتر”, إن “المطلع على الرد القطري على المطالب، يُصدم بدرجة الإنكار والتعامل بخفة مع مشاغل حقيقية من تراكم شرير قوض الأمن والاستقرار وأدى إلى أزمة حقيقية”.

وأضاف أن الرد “غاب عنه الشجاعة الأدبية وتحمّل المسؤولية تجاه سياسات طائشة معلومة، اعتقد من صاغ الرد أن التواري خلف مفردات السيادة والإنكار كافية”. وزاد أن الرد ” لم يحترم عقل القارئ وإطلاع المتابع، جاءت لغته مذهلة في سذاجة الطرح وضعف الحجة، وأحسن اجتماع القاهرة في تجاهله’.

وخلص تغريداته المثيرة للجدل قائلاً : “سعى الرد أن يسمح بحبره عقدين من دعم الفوضى وتمويل التطرف والتحريض على الإرهاب، كيف ننسى التآمر والوقائع المؤلمة ونصدق المفردات الجوفاء.. لن ينجح أي جهد دبلوماسي أو وساطة خيِّرة دون عقلانية ونضج وواقعية من الدوحة، الاختباء خلف مفردات السيادة والإنكار يطيل الأزمة ولا يقصرها”.

 

 

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