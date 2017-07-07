أغضب الرد القطري على مطالب دول الحصار, أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات مما دفعه إلى الخروج بتصريح اعتبر فيه الرد القطري تنقصه المسؤولية والموضوعية، وقوّض الوساطة الكويتية الكريمة قبل أن تبدأ، وجاء في خفته مجاريا لتسريب ورقة المطالَب بلغة مكابرة مسوّفة”، متحدثا عن أنه كان “ساذج الطرح وضعيف الحجة”.

الرد القطري تنقصه المسؤولية والموضوعية وقوض الوساطة الكويتية الكريمة قبل أن تبدأ،وجاء في خفته مجاريا لتسريب ورقة المطالَب بلغة مكابرة مسوّفة — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 7, 2017

قرقاش قال في سلسلة تصريحات أطلعت عليها “وطن” على “تويتر”, إن “المطلع على الرد القطري على المطالب، يُصدم بدرجة الإنكار والتعامل بخفة مع مشاغل حقيقية من تراكم شرير قوض الأمن والاستقرار وأدى إلى أزمة حقيقية”.

المطلع على الرد القطري على المطالب يُصدم بدرجة الإنكار والتعامل بخفة مع مشاغل حقيقية من تراكم شرير قوض الأمن والإستقرار وأدى إلى أزمة حقيقية — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 7, 2017

وأضاف أن الرد “غاب عنه الشجاعة الأدبية وتحمّل المسؤولية تجاه سياسات طائشة معلومة، اعتقد من صاغ الرد أن التواري خلف مفردات السيادة والإنكار كافية”. وزاد أن الرد ” لم يحترم عقل القارئ وإطلاع المتابع، جاءت لغته مذهلة في سذاجة الطرح وضعف الحجة، وأحسن اجتماع القاهرة في تجاهله’.

غاب عن الرد القطري الشجاعة الأدبية وتحمّل المسؤولية تجاه سياسات طائشة معلومة،إعتقد من صاغ الرد أن التواري خلف مفردات السيادة والإنكار كافية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 7, 2017

وخلص تغريداته المثيرة للجدل قائلاً : “سعى الرد أن يسمح بحبره عقدين من دعم الفوضى وتمويل التطرف والتحريض على الإرهاب، كيف ننسى التآمر والوقائع المؤلمة ونصدق المفردات الجوفاء.. لن ينجح أي جهد دبلوماسي أو وساطة خيِّرة دون عقلانية ونضج وواقعية من الدوحة، الاختباء خلف مفردات السيادة والإنكار يطيل الأزمة ولا يقصرها”.

لن ينجح أي جهد دبلوماسي أو وساطة خيِّرة دون عقلانية ونضج وواقعية من الدوحة، الإختباء خلف مفردات السيادة والإنكار يطيل الأزمة ولا يقصرها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 7, 2017

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