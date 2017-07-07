نشر الكاتب الصحفي القطري ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، عبد الله العذبة، مقطع فيديو لـ”ماجد” نجل محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، أثناء تواجده في مجمع “هاروز” القطري في بريطانيا رغم تحذيرات بلاده للإماراتيين من زيارته.

وقال “العذبة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها مقطع الفيديو متسائلاً: ” لماذا تجاهل الشيخ ماجد بن محمد آل مكتوم ابن نائب رئيس دولة #الإمارات الشقيقة تحذيرات تيسُس #قطر عبر هارودز التي نشرها دليم في #الإخبارية؟”.

لماذا تجاهل الشيخ ماجد بن محمد آل مكتوم ابن نائب رئيس دولة #الإمارات الشقيقة تحذيرات تيسُس #قطر عبر هارودز التي نشرها دليم في #الإخبارية؟🤔 pic.twitter.com/n89V4fy6k4 — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) July 6, 2017

ووفقا للفيديو المنشور الذي لم تتجاوز مدته بضعة ثواني، فقد ظهر نجل حاكم دبي مع عدد من أصدقائه داخل المتجر المملوك للحكومة القطرية.

وكانت وسائل الإعلام السعودية والإماراتية قد زعمت أن متجر “هارودز” القطري في لندن يتجسس على مواطني الدولتين، وعلى آخرين من البحرين.

يشار إلى أن “هارودز” عبارة عن متجر ضخم بأقسام منوعة، ويعدّ نقطة جذب للسياح، ويبيع الملابس والأدوات الكهربائية، والعطور والحقائب والمجوهرات.

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