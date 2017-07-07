نشر الكاتب الصحفي القطري ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، عبد العذبة، مقطع فيديو لـ”ماجد” نجل ، حاكم ، أثناء تواجده في مجمع “هاروز” القطري في بريطانيا رغم تحذيرات بلاده للإماراتيين من زيارته.

 

وقال “العذبة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن” مرفقا بها مقطع الفيديو متسائلاً: ” لماذا تجاهل الشيخ ماجد بن محمد آل مكتوم ابن نائب رئيس دولة # الشقيقة تحذيرات تيسُس # عبر هارودز التي نشرها دليم في #الإخبارية؟”.

ووفقا للفيديو المنشور الذي لم تتجاوز مدته بضعة ثواني، فقد ظهر نجل حاكم دبي  مع عدد من أصدقائه داخل المتجر المملوك للحكومة القطرية.

 

وكانت وسائل الإعلام والإماراتية قد زعمت أن متجر “هارودز” القطري في يتجسس على مواطني الدولتين، وعلى آخرين من .

 

يشار إلى أن “هارودز” عبارة عن متجر ضخم بأقسام منوعة، ويعدّ نقطة جذب للسياح، ويبيع الملابس والأدوات الكهربائية، والعطور والحقائب والمجوهرات.

 

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