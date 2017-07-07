(وطن – خاص) سَخِرَ الإعلامي بقناة “الجزيرة”، عثمان آي فرح، من مذيع القناة السعودية، الذي قال إنّ العاصمة الإلمانية هي “هامبرغر” بدلاً من برلين.

ففي النشرة الإخبارية التفاعلية “نشرتكم” التي كان يُقدمها الإعلامي “آي فرح”، سلطت آخرُ فقراتها الضوءَ على “قمة العشرين”، التي تُعقد في مدينة “هامبورغ” الألمانيّة، فأشار مُقدّم “نشرتكم” بنوعٍ من السخرية إلى الخطأ الذي وقع فيه مذيع القناة “السعودية”، حيث قال “آي فرح”: “من الجيد أنني لم أقل هامبرغر كما قال احد الزملاء .. يبدو أنه كان جائعاً”.

يُشار إلى أنّ مذيع القناة السعودية اصبح مثارَ سُخريةٍ واسعة على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بعدما أخطأ وقال إنّ العاصمة الألمانية “همبرغر” بدلاً من برلين.

وكان المذيع السعوديّ يتحدث الى مراسل القناة المتواجد في العاصمة الألمانية، برلين، عن قمة مجموعة العشرين التي تنطلق اليوم الجمعة.

وحينما انتهى المراسل من حديثه، شكره المذيع من استوديوهات القناة السعودية في الرياض قائلاً: “الزميل جبريل أبو ودية حدّثتنا من العاصمة الألمانية همبرغر .. شكراً جزيلاً لك”!.

والغريب في ما حدث، أن العاصمة الألمانية هي برلين، وليست مدينة “هامبورغ”، التي أخطأ فيها المذيع السعودي وقال عنها “همبرغر”، وهو ما عرّضه لسخرية من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي

هامبورغ عاصمة ألمانيا؟ 😕

وأنا كنت أحسب برلين !

عقب رجع قال همبرغر 🙄🍔

أحسنوا الظن يمكن كان جوعان #يا_إخوان #إعلام_الهمبرقر#السعودية pic.twitter.com/AuVxT05Hkt — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) ٧ يوليو، ٢٠١٧

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