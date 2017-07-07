(وطن -خاص) وجّه المذيع بقناة “مكملين”، محمد ناصر، التحية للإعلامي بقناة “الجزيرة”، جمال ريان، على موقفه المدافع عن القناة، في ظلّ وضع دول الحصار مطلب إغلاقها كأحد الشروط الواجب على قطر الإستجابة لها ضمن ما تُسمّى بقائمة المطالب الـ13.

كان الإعلامي جمال ريان، دافع عن “الجزيرة” ضد الهجوم عليها من قبل دول الحصار ومطالبتها بإغلاقها، خاصة بعد الأنباء التي تحدثت عن احتمالية تعرضها للقصف، مؤكدا بأن هذا الهجوم جاء بسبب وجودها في ميادين الربيع العربي ونقلها لأصوات الشعوب الباحثة عن الحرية.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على أحد المتابعين الذي خيره بين حر قطر وبرد لندن بعد الأنباء المزعومة عن عزم السلطات القطرية نقل القناة إلى بريطانيا: ” حر قطر ولا برد لندن ، لن أكون اول شهيد في الجزيرة ، رحم الله شهداء الجزيرة ممن كتبوا بدمائهم الحقيقة ،نحن صوت الشعوب ، والشعوب باقية #الخليج”.

حر قطر ولا برد لندن ، لن أكون اول شهيد في الجزيرة ، رحم الله شهداء الجزيرة ممن كتبوا بدمائهم الحقيقة ،نحن صوت الشعوب ، والشعوب باقية #الخليج https://t.co/pfgBXCshNN — جمال ريان (@jamalrayyan) ٤ يوليو، ٢٠١٧

وكانت صحيفة “رأي اليوم” التي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي الفلسطيني، عبد الباري عطوان، قد زعمت نقلا عن مصادر وصفتها بـ”الموثوقة”، ان السلطات القطرية وضعت خطة بديلة في حال تزايد الضغوط التي تمارسها دول رباعية الحصار حول اغلاق قناة “الجزيرة”.

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